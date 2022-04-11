Songül Öden'den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! Biri Gümüş diğeri ise Mehmet karakterine hayat veriyordu: "Dünya yakışıklısı..."
Songül Öden'den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! Biri Gümüş diğeri ise Mehmet karakterine hayat veriyordu bir dönem... Songül Öden, 2005'te yayınlanan 'Gümüş' dizisindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte Songül'ün Kıvanç itirafı...
11.04.2022 17:31 - Son Güncelleme: 11.04.2022 17:31
2005 yılında Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol oynayan Öden açıklamasında "Karşımda Kıvanç ile oynuyordum dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı o zaman üzülüyordum yeni mezun olmuşum küçüğüm. İnsanlar da çok acımasız" dedi.
"Şimdi umurumda değil" diyen Öden o dönem eleştirinin dozunun kaçtığını söyledi. Songül Öden ve Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşında merak ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...