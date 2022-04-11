Songül Öden'den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! Biri Gümüş diğeri ise Mehmet karakterine hayat veriyordu: "Dünya yakışıklısı..."

2005 yılında Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol oynayan Öden açıklamasında "Karşımda Kıvanç ile oynuyordum dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı o zaman üzülüyordum yeni mezun olmuşum küçüğüm. İnsanlar da çok acımasız" dedi.