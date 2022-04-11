RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Songül Öden'den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! Biri Gümüş diğeri ise Mehmet karakterine hayat veriyordu: "Dünya yakışıklısı..."

Songül Öden'den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! Biri Gümüş diğeri ise Mehmet karakterine hayat veriyordu: "Dünya yakışıklısı..."

Songül Öden'den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! Biri Gümüş diğeri ise Mehmet karakterine hayat veriyordu bir dönem... Songül Öden, 2005'te yayınlanan 'Gümüş' dizisindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte Songül'ün Kıvanç itirafı...

11.04.2022 17:31 - Son Güncelleme: 11.04.2022 17:31
Songül Öden’den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! Biri Gümüş diğeri ise Mehmet karakterine hayat veriyordu: Dünya yakışıklısı...

Biri Gümüş diğeri ise Mehmet karakterine hayat veriyordu... Songül Öden'den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Öden’den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! Biri Gümüş diğeri ise Mehmet karakterine hayat veriyordu: Dünya yakışıklısı...

Songül Öden konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu.

Songül Öden’den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! Biri Gümüş diğeri ise Mehmet karakterine hayat veriyordu: Dünya yakışıklısı...

2005 yılında Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol oynayan Öden açıklamasında "Karşımda Kıvanç ile oynuyordum dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı o zaman üzülüyordum yeni mezun olmuşum küçüğüm. İnsanlar da çok acımasız" dedi.

Songül Öden’den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! Biri Gümüş diğeri ise Mehmet karakterine hayat veriyordu: Dünya yakışıklısı...

"Şimdi umurumda değil" diyen Öden o dönem eleştirinin dozunun kaçtığını söyledi. Songül Öden ve Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşında merak ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Songül Öden’den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı! Biri Gümüş diğeri ise Mehmet karakterine hayat veriyordu: Dünya yakışıklısı...

Serdar Ortaç - 16 Şubat 1970

SON DAKİKA