Songül Karlı'nın oğlu kocaman oldu gören inanamadı! İşte annesine 'hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen Efe Furkan ve frikik kraliçesi Songül
Songül Karlı'nın oğlu kocaman oldu, gören inanamadı! Annesine 'hep bir yerlerin konuşuluyor' diyerek tepki gösteren Efe Furkan sosyal medya gündeminde. 15 Eylül 1973, İstanbul doğumlu Türk Halk Müziği şarkıcısı ve sunucu Songül Karlı Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Songül, estetik sonrası paylaşımları daha bir arttırdı. Son olarak takipçilerinin karşısına oğlu Efe Furkan ile çıkan Songül Karlı, yine adından söz ettirmeyi başardı.
12.12.2021 10:19
- Son Güncelleme: 12.12.2021 10:26
Songül Karlı'nın oğlu kocaman oldu gören inanamadı! İşte annesine 'hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen Efe Furkan ve frikik kraliçesi Songül başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve çocukları...
Eski eşi tarafından dolandırıldıktan sonra maddi olarak zor bir dönem geçiren, Müge Anlı'ya bile çıkmayı düşünen Songül Karlı hayatını yoluna soktu.
Son dönemde estetikleri ve cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Songül Karlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü bir de oğlu var. Karlı oğluyla yaptığı paylaşımlarla bir kez daha ilgi odağı olmayı başardı.