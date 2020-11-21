Haberler Galeri Magazin Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş annesinin boyuna yetişti! Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Karlı...

Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş annesinin boyuna yetişti! Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Karlı...

Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı. Herkes merakla Songül Karlı'nın Müge Anlı'ya çıkacağı günü beklerken, Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş herkesi şaşırttı. Kocaman bir adam olup annesinin boyuna yetişen Efe Furkan'ın annesine olan benzerliği şaşırttı. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin çocukları...

21.11.2020 17:35 - Son Güncelleme: 21.11.2020 17:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





