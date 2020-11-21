Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş annesinin boyuna yetişti! Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Karlı...
Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı. Herkes merakla Songül Karlı'nın Müge Anlı'ya çıkacağı günü beklerken, Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş herkesi şaşırttı. Kocaman bir adam olup annesinin boyuna yetişen Efe Furkan'ın annesine olan benzerliği şaşırttı. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin çocukları...
44 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi. Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor. Hatta kendi Instagram hesabından oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor. Songül Karlı, bir çocuk dünyaya getirdiği eşi Baykal Gümüş'ten 2008 yılında boşandı. Oğlu Efe Furkan ise annesinin boyunu geçti. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin çocukları.