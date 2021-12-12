Songül Karlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü biricik oğlunun Hadise ile paylaşımı sosyal medyayı salladı! Nereden nereye...

Bir dönem eski eşi tarafından dolandırılan ve Müge Anlı'ya bile çıkmayı düşünen Songül Karlı şimdilerde yeniden mutlu hayatına kavuştu ve ailesiyle mesut bir hayat sürüyor. 48 yaşındaki şarkıcının oğlu Efe Furkan Gümüş 15 yaşına geldi. Magazin dünyasından sakındığı oğlu ile sosyal medyada paylaşım yapan Songül Karlı ilgi odağı olmayı başardı.