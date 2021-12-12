Songül Karlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü biricik oğlunun Hadise ile paylaşımı sosyal medyayı salladı! Nereden nereye...
Son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle sıkça konuşulan Songül Karlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler hayrete düştü. 2005 yılında nikah masasına oturduğu Baykal Gümüş ile birlikteliklerinden dünyaya gelen Efe Furkan Gümüş şimdilerde ergenlik çağında. Annesinin boyuna yetişen Efe'nin sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Annesi ve ünlü şarkıcı Hadise ile fotoğraflarını paylaştı sosyal medya yıkıldı.
12.12.2021 21:35
- Son Güncelleme: 12.12.2021 21:46
Bir dönem eski eşi tarafından dolandırılan ve Müge Anlı'ya bile çıkmayı düşünen Songül Karlı şimdilerde yeniden mutlu hayatına kavuştu ve ailesiyle mesut bir hayat sürüyor. 48 yaşındaki şarkıcının oğlu Efe Furkan Gümüş 15 yaşına geldi. Magazin dünyasından sakındığı oğlu ile sosyal medyada paylaşım yapan Songül Karlı ilgi odağı olmayı başardı.
Oğlu Efe Furkan Gümüş ile evinin mutfağında fotoğraf çekinen Songül Karlı kareyi İnstagram hesabından sevenleriyle paylaştı.
''ÇOCUĞUNU VARSA KİMSEYE İHTİYACINIZ OLMAZ''
Songül Karlı oğlu Efe Furkan Gümüş ile çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı ve "Çocuğunuz varsa kimseye ihtiyacınız olmaz" dedi.