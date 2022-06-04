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Haberler Magazin Songül Karlı’dan yatak odası paylaşımı! Sosyal medyanın gözdesi olan Songül ortalığı yakıp kavurdu! Gören dönüp bir daha baktı

Songül Karlı’dan yatak odası paylaşımı! Sosyal medyanın gözdesi olan Songül ortalığı yakıp kavurdu! Gören dönüp bir daha baktı

Songül Karlı'dan yatak odası paylaşımı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullana ünlü şarkıcı Songül Karlı, özellikle spor paylaşımlarıyla bir döneme damga vurmuştu. Sütyensiz pozlarıyla frikik veren Karlı, kendisini eleştirenler kızıp bir paylaşımda daha bulunmuştu. Dekolteli pozlarıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı, bu kez yatak odası paylaşımıyla adından söz ettirdi. "Yalan" şarkısı eşliğinde bir paylaşımda bulunan Karlı, sosyal medyayı adeta salladı. İşte Songül Karlı'nın görenin dönüp bir daha baktığı o paylaşım...

04.06.2022 01:07 - Son Güncelleme: 04.06.2022 01:07
Songül Karlı’dan yatak odası paylaşımı! Sosyal medyanın gözdesi olan Songül ortalığı yakıp kavurdu! Gören dönüp bir daha baktı

Sesi ve şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Karlı, özellikle spor pozlarıyla bir döneme damga vurmuştu.

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Songül Karlı’dan yatak odası paylaşımı! Sosyal medyanın gözdesi olan Songül ortalığı yakıp kavurdu! Gören dönüp bir daha baktı

Sütyensiz spor yapan ünlü şarkıcının, göğüs uçlarının belli olması dikkat çekmiş ve frikik verdiği paylaşımı uzun süre gündem olmuştu.

Songül Karlı’dan yatak odası paylaşımı! Sosyal medyanın gözdesi olan Songül ortalığı yakıp kavurdu! Gören dönüp bir daha baktı

Öte yandan Karlı'nın fotoğraflarına photoshop uyguladığı ileri sürülmüştü. Karlı ise bu iddialara sinirlenip yeni bir paylaşımda bulunmuştu.

Songül Karlı’dan yatak odası paylaşımı! Sosyal medyanın gözdesi olan Songül ortalığı yakıp kavurdu! Gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, "Ne kadar sorun yaptınız alın o zaman" deyip yeni bir poz yayınlamıştı.

Songül Karlı’dan yatak odası paylaşımı! Sosyal medyanın gözdesi olan Songül ortalığı yakıp kavurdu! Gören dönüp bir daha baktı

Dekolteli pozlarıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı, bu kez yatak odası paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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