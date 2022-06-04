Songül Karlı’dan yatak odası paylaşımı! Sosyal medyanın gözdesi olan Songül ortalığı yakıp kavurdu! Gören dönüp bir daha baktı
Songül Karlı'dan yatak odası paylaşımı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullana ünlü şarkıcı Songül Karlı, özellikle spor paylaşımlarıyla bir döneme damga vurmuştu. Sütyensiz pozlarıyla frikik veren Karlı, kendisini eleştirenler kızıp bir paylaşımda daha bulunmuştu. Dekolteli pozlarıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı, bu kez yatak odası paylaşımıyla adından söz ettirdi. "Yalan" şarkısı eşliğinde bir paylaşımda bulunan Karlı, sosyal medyayı adeta salladı. İşte Songül Karlı'nın görenin dönüp bir daha baktığı o paylaşım...
04.06.2022 01:07 - Son Güncelleme: 04.06.2022 01:07