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Haberler Magazin Songül Karlı yine sosyal medyanın gündeminde! Ne sütyensiz ne bornozlu bu kez evlilik teklifini paylaştı görenler inanamadı

Songül Karlı yine sosyal medyanın gündeminde! Ne sütyensiz ne bornozlu bu kez evlilik teklifini paylaştı görenler inanamadı

Songül Karlı sosyal medyanın gündeminde! Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı sütyensiz ve bornozlu paylaşımlarla uzun süre magazin gündeminde yer edindi. Attığı her adımla adından söz ettiren Karlı, sahne kıyafetleriyle de sık sık gündem olmuştu. Yine iddialı siyah sahne elbisesi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Karlı, ardından yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü şarkıcı, aldığı evlilik teklifini gülücük emojileri ile takipçileriyle paylaştı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

17.08.2021 19:32 - Son Güncelleme: 18.08.2021 17:08
Songül Karlı yine sosyal medyanın gündeminde! Ne sütyensiz ne bornozlu bu kez evlilik teklifini paylaştı görenler inanamadı

Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, oldukça iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu.

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Songül Karlı yine sosyal medyanın gündeminde! Ne sütyensiz ne bornozlu bu kez evlilik teklifini paylaştı görenler inanamadı

Sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekleyen Karlı, önce siyah sahne elbisesi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı yine sosyal medyanın gündeminde! Ne sütyensiz ne bornozlu bu kez evlilik teklifini paylaştı görenler inanamadı

Ünlü şarkıcının, sahne kıyafeti takipçilerinden tam not alarak beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri, Karlı'ya övgü dolu yorumlarda bulundu.

Songül Karlı yine sosyal medyanın gündeminde! Ne sütyensiz ne bornozlu bu kez evlilik teklifini paylaştı görenler inanamadı

Karlı daha sonra ise aldığı evlilik teklifini Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Songül Karlı yine sosyal medyanın gündeminde! Ne sütyensiz ne bornozlu bu kez evlilik teklifini paylaştı görenler inanamadı

Siyah elbiseli paylaşımının ardından bir hayranından evlilik teklifi alan şarkıcı, kendisine atılan mesajı gülücük emojileriyle yayınladı.

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