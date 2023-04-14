RAMAZAN İMSAKİYE
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Songül Karlı yine kestirdi işte son hali! Anbean paylaşmıştı! Estetik için bir kez daha bıçak altına yatan Songül Karlı'nın bu hali...

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı yine bıçak altına yattı önceki. Bu kez dudağına dokunuşlar yapan Songül Karlı'nın operasyon sonrası ilk hali ortaya çıktı. İşte detaylar...

14.04.2023 15:04 - Son Güncelleme: 14.04.2023 15:04
Songül Karlı yine kestirdi işte son hali! Anbean paylaşmıştı! Estetik için bir kez daha bıçak altına yatan Songül Karlı’nın bu hali...

Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, 2021 yılında Seda Sayan'ın izinden giderek yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırmıştı. Karlı, geçtiğimiz sene ise güzellik uğruna bir kez daha yüzünü gerdirmişti.

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Songül Karlı yine kestirdi işte son hali! Anbean paylaşmıştı! Estetik için bir kez daha bıçak altına yatan Songül Karlı’nın bu hali...

48 yaşındaki şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Songül Karlı'nın değişimi, dikkat çekmişti.

Songül Karlı yine kestirdi işte son hali! Anbean paylaşmıştı! Estetik için bir kez daha bıçak altına yatan Songül Karlı’nın bu hali...

HAYRANLARININ KARŞISINA GENÇLEŞEREK ÇIKACAK

Türk Halk müziğin güçlü yorumcusu Songül Karlı, son olarak geçirdiği operasyonların ardından hayranlarının karşısına gençleşerek çıkmaya hazırlanıyor. Karlı, dudak ve kol için kendisini plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahiye teslim etti.

Songül Karlı yine kestirdi işte son hali! Anbean paylaşmıştı! Estetik için bir kez daha bıçak altına yatan Songül Karlı’nın bu hali...

"SONUÇ 7-10 GÜN SONRA GÖRÜNÜR OLACAK"

Ünlü ismin doktoru ameliyat öncesi; "Songül Hanım'ın dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı yapacağız. Dudağını biraz yukarı alacağız. Orta yüzü de gereceğiz" demişti.

Songül Karlı yine kestirdi işte son hali! Anbean paylaşmıştı! Estetik için bir kez daha bıçak altına yatan Songül Karlı’nın bu hali...

Kollar için vaser-liposuction ile sıkılaştırma ve çok az germe yapacağız. Böylece 2-3 gün sonra günlük aktivitelerimizi yapabiliyor olurken 7 ile 10 gün sonra sonuç tüm güzelliğiyle görünür olacak.

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