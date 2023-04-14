Songül Karlı yine kestirdi işte son hali! Anbean paylaşmıştı! Estetik için bir kez daha bıçak altına yatan Songül Karlı'nın bu hali...
Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı yine bıçak altına yattı önceki. Bu kez dudağına dokunuşlar yapan Songül Karlı'nın operasyon sonrası ilk hali ortaya çıktı. İşte detaylar...
14.04.2023 15:04 - Son Güncelleme: 14.04.2023 15:04
48 yaşındaki şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Songül Karlı'nın değişimi, dikkat çekmişti.
HAYRANLARININ KARŞISINA GENÇLEŞEREK ÇIKACAK
Türk Halk müziğin güçlü yorumcusu Songül Karlı, son olarak geçirdiği operasyonların ardından hayranlarının karşısına gençleşerek çıkmaya hazırlanıyor. Karlı, dudak ve kol için kendisini plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahiye teslim etti.