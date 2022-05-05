Songül Karlı yılların arkasından el salladı son haliyle 20'likleri cebinden çıkardı! Estetik yaptıran Songül Karlı'nın son hali
7 yıl boyunca Uğur Arslan ile program yapan Songül Karlı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyordu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve özellikle iddialı pozlarıyla çok konuşulan Karlı, geçtiğimiz günlerde minik bir estetik operasyon geçirdiği görüntüleri Instagram hesabında paylaşmıştı. Karlı'nın son hali herkesçe merak ediliyordu ve nihayet ortaya çıktı. Songül Karlı adeta yılların arkasından el sallıyor, son haliyle gençlere taş çıkartıyor.
05.05.2022 11:08 - Son Güncelleme: 05.05.2022 11:08
Ünlü türkücü Songül Karlı olağanüstü değişimi ile sosyal medyada trend oldu. Sık sık görünümünde değişiklik yapan 48 yaşındaki Karlı'nın son halindeki büyük değişim büyük ses getirdi.
Güzel türküleriyle kulakların pasını silen ünlü türkücü Songül Karlı yine görünümünde yaptığı değişiklikle gündem oldu. Fakat bu seferki diğerlerine hiç benzemiyor.
Son olarak ekranlarda Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak boy gösteren Songül Karlı yüzüne fransız askısı uygulaması yaptırmıştı.