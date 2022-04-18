Songül Karlı yıllara veda ediyor arkasından el sallıyor! Son haline görenler inanamadı Seda Sayan'ın izinden meydan okuma
7 yıl boyunca Uğur Arslan ile program yapan Songül Karlı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyordu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve özellikle iddialı pozlarıyla çok konuşulan Karlı, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ancak söz konusu paylaşım bu kez dekolte paylaşım değil, estetik operasyon. Son dönemde sık sık estetik operasyonlar geçirdiği bilinen Songül Karlı adeta yılların arkasından el sallıyor, son haliyle gençlere taş çıkartıyor.
18.04.2022 14:58 - Son Güncelleme: 18.04.2022 14:58
Ünlü türkücü Songül Karlı olağanüstü değişimi ile sosyal medyada trend oldu. Sık sık görünümünde değişiklik yapan 48 yaşındaki Karlı'nın son hali büyük ses getirdi. Fakat bu seferki diğerlerine hiç benzemiyor.
Ünlü türkücü Songül Karlı olağanüstü değişimi ile sosyal medyada trend oldu. Sık sık görünümünde değişiklik yapan 48 yaşındaki Karlı'nın son halindeki büyük değişim büyük ses getirdi.
Güzel türküleriyle kulakların pasını silen ünlü türkücü Songül Karlı yine görünümünde yaptığı değişiklikle gündem oldu. Fakat bu seferki diğerlerine hiç benzemiyor.
Son olarak ekranlarda Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak boy gösteren Songül Karlı yüzüne fransız askısı uygulaması yaptırmıştı.