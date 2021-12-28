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Songül Karlı sporda bile göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Vücudunu saran taytıyla şov yaptı fit haliyle ortalığı kasıp kavurdu

Songül Karlı sporda bile göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, iddialı tarzı ve paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Özellikle göğüs dekolteli elbiseleriyle dikkat çeken Karlı'dan benzer bir paylaşım daha geldi. Spor salonundan paylaşım yapan Karlı'nın tarzı "Sporda bile göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor" dedirtti. Öte yandan vücudunu saran taytıyla kamera karşısına geçen şarkıcı, fit haliyle de çok konuşuldu. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

28.12.2021 18:42 - Son Güncelleme: 28.12.2021 18:42
Songül Karlı sporda bile göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Vücudunu saran taytıyla şov yaptı fit haliyle ortalığı kasıp kavurdu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Songül Karlı sporda bile göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Vücudunu saran taytıyla şov yaptı fit haliyle ortalığı kasıp kavurdu

Dekolteli ve mini elbiseleriyle sık sık adından söz ettiren Karlı, bu kez spor tarzıyla çok konuşuldu.

Songül Karlı sporda bile göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Vücudunu saran taytıyla şov yaptı fit haliyle ortalığı kasıp kavurdu

Spor salonundan paylaşım yapan Karlı, yürüme bandındayken çektiği bir videoyu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Songül Karlı sporda bile göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Vücudunu saran taytıyla şov yaptı fit haliyle ortalığı kasıp kavurdu

Hırkasının önünü açarak dekolte veren şarkıcının paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından ya yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Songül Karlı sporda bile göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Vücudunu saran taytıyla şov yaptı fit haliyle ortalığı kasıp kavurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım için "Sporda bile göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor", "Her yerde iddialı" yorumları yapıldı.

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