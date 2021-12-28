Songül Karlı sporda bile göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Vücudunu saran taytıyla şov yaptı fit haliyle ortalığı kasıp kavurdu
Songül Karlı sporda bile göğüs dekoltesinden vazgeçmedi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, iddialı tarzı ve paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Özellikle göğüs dekolteli elbiseleriyle dikkat çeken Karlı'dan benzer bir paylaşım daha geldi. Spor salonundan paylaşım yapan Karlı'nın tarzı "Sporda bile göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor" dedirtti. Öte yandan vücudunu saran taytıyla kamera karşısına geçen şarkıcı, fit haliyle de çok konuşuldu. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...
28.12.2021 18:42
- Son Güncelleme: 28.12.2021 18:42
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.