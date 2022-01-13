Songül Karlı siyahlar içinde paylaştı iddialı tarzını gören dönüp bir daha baktı! Vücudunu saran elbisesiyle yine çok konuşuldu
Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Karlı, vücudunu saran siyah elbisesiyle adeta sosyal medyayı salladı. Karlı hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda şarkıcının fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...
13.01.2022 01:16
- Son Güncelleme: 13.01.2022 01:16
Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, Instagram sayfasında yayınladığı iddialı pozlarla sık sık adından söz ettirmişti.
Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımda Songül Karlı'nın fit hali de dikkatlerden kaçmadı. 48 yaşındaki şarkıcı, fit haliyle sevenlerinden tam not aldı.