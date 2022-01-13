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Songül Karlı siyahlar içinde paylaştı iddialı tarzını gören dönüp bir daha baktı! Vücudunu saran elbisesiyle yine çok konuşuldu

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Karlı, vücudunu saran siyah elbisesiyle adeta sosyal medyayı salladı. Karlı hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda şarkıcının fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

13.01.2022 01:16 - Son Güncelleme: 13.01.2022 01:16
Songül Karlı siyahlar içinde paylaştı iddialı tarzını gören dönüp bir daha baktı! Vücudunu saran elbisesiyle yine çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, Instagram sayfasında yayınladığı iddialı pozlarla sık sık adından söz ettirmişti.

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Songül Karlı siyahlar içinde paylaştı iddialı tarzını gören dönüp bir daha baktı! Vücudunu saran elbisesiyle yine çok konuşuldu

Ünlü şarkıcı, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Karlı, vücudunu saran siyah elbisesi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı siyahlar içinde paylaştı iddialı tarzını gören dönüp bir daha baktı! Vücudunu saran elbisesiyle yine çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, birçok magazin sayfası tarafından da yayınlandı.

Songül Karlı siyahlar içinde paylaştı iddialı tarzını gören dönüp bir daha baktı! Vücudunu saran elbisesiyle yine çok konuşuldu

Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımda Songül Karlı'nın fit hali de dikkatlerden kaçmadı. 48 yaşındaki şarkıcı, fit haliyle sevenlerinden tam not aldı.

Songül Karlı siyahlar içinde paylaştı iddialı tarzını gören dönüp bir daha baktı! Vücudunu saran elbisesiyle yine çok konuşuldu

İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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