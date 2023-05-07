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Haberler Magazin Songül Karlı, Sinem Kobal, Gülsüm Ali İlhan, Demet Özdemir, Pınar Altuğ hepsi listede! Ünlülerin makyajsız hallerini gören küçük dilini yuttu meğer çok farklılarmış

Songül Karlı, Sinem Kobal, Gülsüm Ali İlhan, Demet Özdemir, Pınar Altuğ hepsi listede! Ünlülerin makyajsız hallerini gören küçük dilini yuttu meğer çok farklılarmış

Bilindiği gibi ünlü isimleri çoğunlukla makyajlı görmeye alışkınız. Kamera karşısına geçerken makyajlı halleriyle poz veriyorlar. Her zaman bakımlı olarak görmeye alıştığımız ünlü kadınlar herkesi kendine hayran bırakırken makyajsız halleri ile de şaşırtıyor. Biz de sizler için ünlülerin makyajsız halini derledik. Peki,nasıl görünüyorlar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
07.05.2023 17:46 - Son Güncelleme: 07.05.2023 17:48
Songül Karlı, Sinem Kobal, Gülsüm Ali İlhan, Demet Özdemir, Pınar Altuğ hepsi listede! Ünlülerin makyajsız hallerini gören küçük dilini yuttu meğer çok farklılarmış

Her zaman makyajlı görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerin, makyajsız hâllerini hemen hemen herkes merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı, Sinem Kobal, Gülsüm Ali İlhan, Demet Özdemir, Pınar Altuğ hepsi listede! Ünlülerin makyajsız hallerini gören küçük dilini yuttu meğer çok farklılarmış

Kimi oyuncu kimi şarkıcı kimi de sunucu... Göz önünde olan ünlü kadınların makyajsız hallerini gören gözlerine inanamıyor.

İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin makyajsız halleri...

Songül Karlı, Sinem Kobal, Gülsüm Ali İlhan, Demet Özdemir, Pınar Altuğ hepsi listede! Ünlülerin makyajsız hallerini gören küçük dilini yuttu meğer çok farklılarmış

DEMET ÖZDEMİR

Songül Karlı, Sinem Kobal, Gülsüm Ali İlhan, Demet Özdemir, Pınar Altuğ hepsi listede! Ünlülerin makyajsız hallerini gören küçük dilini yuttu meğer çok farklılarmış
Songül Karlı, Sinem Kobal, Gülsüm Ali İlhan, Demet Özdemir, Pınar Altuğ hepsi listede! Ünlülerin makyajsız hallerini gören küçük dilini yuttu meğer çok farklılarmış
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