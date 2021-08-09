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Songül Karlı sahne aldı elbisesi olay oldu! Göğüs dekoltesi ile dikkat çekti gören dönüp bir daha baktı

Songül Karlı sahne aldı elbisesi olay oldu! 47 yaşındaki ünlü şarkıcı Songül Karlı, önceki akşam bir organizasyonda sahne aldı. İddialı giyim tarzı ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı sahne elbisesiyle yine adından söz ettirmeyi başardı. Sahne için beyaz uzun bir elbise tercih eden Karlı, göğüs dekoltesiyle dikkat çekerken ünlü şarkıcıya 'gelin' benzetmesi yapıldı. Karlı, şarkı söylediği anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaşması üzerine ise gündem oldu. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

09.08.2021 19:38 - Son Güncelleme: 24.08.2021 11:07
Songül Karlı sahne aldı elbisesi olay oldu! Göğüs dekoltesi ile dikkat çekti gören dönüp bir daha baktı

Ünlü şarkıcı Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımları ve dekolteli kıyafetleriyle sık sık gündem olmuştu.

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Songül Karlı sahne aldı elbisesi olay oldu! Göğüs dekoltesi ile dikkat çekti gören dönüp bir daha baktı

Önceki akşam bir organizasyonda sahne alan şarkıcı, yine adından söz ettirmeyi başardı. Sahne için beyaz uzun bir elbise tercih eden Karlı, dekoltesiyle yine dikkat çekti.

Songül Karlı sahne aldı elbisesi olay oldu! Göğüs dekoltesi ile dikkat çekti gören dönüp bir daha baktı

Şarkı söylediği anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmeyen şarkıcı, kısa süre içinde gündem oldu.

Songül Karlı sahne aldı elbisesi olay oldu! Göğüs dekoltesi ile dikkat çekti gören dönüp bir daha baktı

İddialı elbisesiyle dikkat çeken Karlı için 'Yaşını hiç göstermiyorsun', 'Yine çok iddialısın, 'Gelin gibi olmuşsun' yorumları yapıldı.

Songül Karlı sahne aldı elbisesi olay oldu! Göğüs dekoltesi ile dikkat çekti gören dönüp bir daha baktı

Ünlü şarkıcının, paylaşımı çok sayıda sosyal medya hesabı tarafından paylaşılarak hızla yayıldı.

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