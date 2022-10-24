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Haberler Magazin Songül Karlı paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi! Oğlundan veto geldi gelecek! Mini elbisesiyle arkasını döndü ve...

Songül Karlı paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi! Oğlundan veto geldi gelecek! Mini elbisesiyle arkasını döndü ve...

Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. Oğlundan anne hep bir yerlerin konuşuluyor sitemi alan güzel sunucu son paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Sevenleri ise 'oğlu bu sefer göz yummayacak' gibi yorumlar gelirken çoğu kilşi hayranlık dolu yorumlarda bulundu. İşte ddak uçuklatan o paylaşım...

takvim.com.tr
24.10.2022 15:23 - Son Güncelleme: 24.10.2022 15:23
Songül Karlı paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi! Oğlundan veto geldi gelecek! Mini elbisesiyle arkasını döndü ve...

Bikinili olan bir fotoğrafını paylaşan Songül Karlı'ya 14 yaşındaki oğlu bu konuda yapma lütfen diyerek annesini uyarmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi! Oğlundan veto geldi gelecek! Mini elbisesiyle arkasını döndü ve...

Mini elbisesiyle baş döndüren 49 yaşındaki sunucu son paylaşımıyla 18'lik kızlara taş çıkardı.

Songül Karlı paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi! Oğlundan veto geldi gelecek! Mini elbisesiyle arkasını döndü ve...

iyah mini elbisesiyle arkası dönük poz veren Songül Karlı sosyal medyayı salladı.

Songül Karlı paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi! Oğlundan veto geldi gelecek! Mini elbisesiyle arkasını döndü ve...

49 yaşında sunucunun fiziğini görenler şoke oldu.

Songül Karlı paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi! Oğlundan veto geldi gelecek! Mini elbisesiyle arkasını döndü ve...

Takipçileri ise bu paylaşımın altına 'oğlu çok kızacak', 'maşallah bu kadın yaşlanmıyor' gibi yorumlar yapıldı.

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