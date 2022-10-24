Songül Karlı paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi! Oğlundan veto geldi gelecek! Mini elbisesiyle arkasını döndü ve...
Songül Karlı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. Oğlundan anne hep bir yerlerin konuşuluyor sitemi alan güzel sunucu son paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti! Sevenleri ise 'oğlu bu sefer göz yummayacak' gibi yorumlar gelirken çoğu kilşi hayranlık dolu yorumlarda bulundu. İşte ddak uçuklatan o paylaşım...
24.10.2022 15:23 - Son Güncelleme: 24.10.2022 15:23
Bikinili olan bir fotoğrafını paylaşan Songül Karlı'ya 14 yaşındaki oğlu bu konuda yapma lütfen diyerek annesini uyarmıştı.