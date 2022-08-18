Songül Karlı mini şortunu giyip sporunu yaptı! O paylaşımlarına yenisini ekledi! İç çamaşırsız spor pozlarıyla çok konuşulmuştu...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, hemen hemen her paylaşımıyla adından söz ettirdi. Özellikle bir dönem iç çamaşırsız yayınladığı spor pozlarıyla çok konuşulan Karlı, o paylaşımlarına yenisini ekledi. ,Mini şortuyla spor yaptığı anları yayınlayan ünlü türkücü, fit haliyle dikkat çekti. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Karlı için "Kim der bir çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
18.08.2022 00:25 - Son Güncelleme: 18.08.2022 00:25
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, iddialı pozları ile sık sık magazin gündeminde yer almıştı.