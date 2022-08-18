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Haberler Magazin Songül Karlı mini şortunu giyip sporunu yaptı! O paylaşımlarına yenisini ekledi! İç çamaşırsız spor pozlarıyla çok konuşulmuştu...

Songül Karlı mini şortunu giyip sporunu yaptı! O paylaşımlarına yenisini ekledi! İç çamaşırsız spor pozlarıyla çok konuşulmuştu...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, hemen hemen her paylaşımıyla adından söz ettirdi. Özellikle bir dönem iç çamaşırsız yayınladığı spor pozlarıyla çok konuşulan Karlı, o paylaşımlarına yenisini ekledi. ,Mini şortuyla spor yaptığı anları yayınlayan ünlü türkücü, fit haliyle dikkat çekti. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Karlı için "Kim der bir çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

18.08.2022 00:25 - Son Güncelleme: 18.08.2022 00:25
Songül Karlı mini şortunu giyip sporunu yaptı! O paylaşımlarına yenisini ekledi! İç çamaşırsız spor pozlarıyla çok konuşulmuştu...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, iddialı pozları ile sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Songül Karlı mini şortunu giyip sporunu yaptı! O paylaşımlarına yenisini ekledi! İç çamaşırsız spor pozlarıyla çok konuşulmuştu...

Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen ünlü isim, özellikle bir dönem iç çamaşırsız yayınladığı spor pozlarıyla çok konuşulmuştu.

Songül Karlı mini şortunu giyip sporunu yaptı! O paylaşımlarına yenisini ekledi! İç çamaşırsız spor pozlarıyla çok konuşulmuştu...

Instagram hesabında spor yaptığı anlara ait kareleri yayınlayan Karlı'nın iç çamaşırı giymemesi dikkat çekmiş ve uzun süre gündem olmuştu.

Songül Karlı mini şortunu giyip sporunu yaptı! O paylaşımlarına yenisini ekledi! İç çamaşırsız spor pozlarıyla çok konuşulmuştu...

Karlı'nın verdiği frikik çok konuşulurken ünlü türkücünün fotoğrafına photoshop uyguladığı da iddia edilmişti.

Songül Karlı mini şortunu giyip sporunu yaptı! O paylaşımlarına yenisini ekledi! İç çamaşırsız spor pozlarıyla çok konuşulmuştu...

Gelen tepkilere kayıtsız kalamayan Karlı ise yeni bir paylaşım daha yaparak Gülücük emojisi ve "Ne kadar sorun yaptınız alın o zaman" mesajı ile tepkilere yanıt vermişti.

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