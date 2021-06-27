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Songül Karlı leopar desenli minisiyle olay oldu! Asansörde bile rahat durmadı iç çamaşırsız spor pozlarını hafızalardan sildi

Songül Karlı leopar desenli minisiyle olay oldu! Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı, özellikle iç çamaşırsız spor pozlarıyla uzun süre adından söz ettirmişti. Spor pozlarına gelen tepkilere "Görmek istediklerini görüyorlar" şeklinde karşılık veren Songül Karlı, yine iddialı bir paylaşımda bulundu. Leopar desenli mini elbisesiyle asansörde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı için "Asansörde bile rahat durmuyorsun", "Bu elbise spor pozlarını unutturur" yorumları yapıldı. İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan o paylaşımı…

27.06.2021 00:51 - Son Güncelleme: 27.06.2021 00:58
Songül Karlı leopar desenli minisiyle olay oldu! Asansörde bile rahat durmadı iç çamaşırsız spor pozlarını hafızalardan sildi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, özellikle iç çamaşırsız spor pozlarıyla uzun süre adından söz ettirmişti.

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Songül Karlı leopar desenli minisiyle olay oldu! Asansörde bile rahat durmadı iç çamaşırsız spor pozlarını hafızalardan sildi

Spor pozlarına gelen tepkilere "Görmek istediklerini görüyorlar" şeklinde karşılık veren Songül Karlı, yine iddialı bir paylaşımda bulundu.

Songül Karlı leopar desenli minisiyle olay oldu! Asansörde bile rahat durmadı iç çamaşırsız spor pozlarını hafızalardan sildi

Karlı, leopar desenli mini elbisesiyle asansörde verdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı leopar desenli minisiyle olay oldu! Asansörde bile rahat durmadı iç çamaşırsız spor pozlarını hafızalardan sildi

Ünlü şarkıcının iddialı paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda Instagram sayfası tarafından paylaşılarak gündem oldu.

Songül Karlı leopar desenli minisiyle olay oldu! Asansörde bile rahat durmadı iç çamaşırsız spor pozlarını hafızalardan sildi

Sosyal medya kullanıcıları, Karlı için "Asansörde bile rahat durmuyorsun", "Bu elbise spor pozlarını unutturur" yorumlarını yaptı.