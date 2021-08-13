Songül Karlı kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ne sütyensiz ne de bornozlu bu kez dans şovunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Ünlü şarkıcı, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sütyensiz spor paylaşımı ve bornozlu pozlarıyla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Karlı, bu kez dans ettiği bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı.