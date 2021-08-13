Songül Karlı kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ne sütyensiz ne de bornozlu bu kez dans şovunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı
Songül Karlı kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Attığı her adımla adından söz ettiren Songül Karlı, özellikle sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Sütyensiz spor paylaşımı ve bornozlu pozlarıyla uzun bir süre gündem olan Karlı, bu kez sahne aldığı organizasyonda dans ettiği anları paylaştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan şarkıcının bu paylaşımı da en az diğerleri kadar ilgi gördü. Karlı için 'Maşallah, dost düşman çatlatır bu video', 'Muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
13.08.2021 20:09
- Son Güncelleme: 13.08.2021 21:23
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Songül Karlı, özellikle sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.
Takipçileri, Songül Karlı için 'Maşallah, dost düşman çatlatır bu video', 'Muhteşemsin' yorumları yapıldı.