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Songül Karlı kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ne sütyensiz ne de bornozlu bu kez dans şovunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Songül Karlı kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Attığı her adımla adından söz ettiren Songül Karlı, özellikle sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Sütyensiz spor paylaşımı ve bornozlu pozlarıyla uzun bir süre gündem olan Karlı, bu kez sahne aldığı organizasyonda dans ettiği anları paylaştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan şarkıcının bu paylaşımı da en az diğerleri kadar ilgi gördü. Karlı için 'Maşallah, dost düşman çatlatır bu video', 'Muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

13.08.2021 20:09 - Son Güncelleme: 13.08.2021 21:23
Songül Karlı kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ne sutyensiz ne de bornozlu bu kez dans şovunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Songül Karlı, özellikle sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.

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Songül Karlı kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ne sutyensiz ne de bornozlu bu kez dans şovunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Ünlü şarkıcı, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sütyensiz spor paylaşımı ve bornozlu pozlarıyla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Karlı, bu kez dans ettiği bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Songül Karlı kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ne sutyensiz ne de bornozlu bu kez dans şovunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Karlı, sahne aldığı organizasyonda dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ne sutyensiz ne de bornozlu bu kez dans şovunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Songül Karlı kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Ne sutyensiz ne de bornozlu bu kez dans şovunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Takipçileri, Songül Karlı için 'Maşallah, dost düşman çatlatır bu video', 'Muhteşemsin' yorumları yapıldı.

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