Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı ama dozunu kaçırınca olanlar oldu 'kaç yaşında geldin biraz ağırlaş' Songül Karlı...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Özellikle sütyensiz spor pozlarında verdiği frikiklerle uzun bir süre adından söz ettiren Karlı, bu kez kırmızılar içinde yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Ateş emojileri eşliğinde yaptığı paylaşımıyla sosyal medyaya damga vuran Karlı'nın kullandığı filtre ise sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Karlı'nın o paylaşımı.
18.03.2022 10:38 - Son Güncelleme: 18.03.2022 10:38
Spor sırasında çekilen bir karesini sosyal medya hesabında yayınlayan Songül Karlı'nın iç çamaşırı giymemesi ise dikkat çekmişti.
Bazı takipçileri, frikik veren Songül Karlı'ya oğlunun bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdiği sözleri hatırlatmıştı.