RAMAZAN İMSAKİYE
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Songül Karlı iddialı paylaşımıyla sosyal medyayı bombaladı! Kırmızı mini elbisesiyle objektif karşısına geçip…

Songül Karlı iddialı paylaşımıyla Instagram'ı bombaladı! Eski eşi Metin Yüncü ile yaşadığı sıkıntılarla sık sık gündeme gelen Songül Karlı, bu kez bambaşka bir konuyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kırmızı mini elbisesiyle objektif karşısına geçen Karlı, yine adından söz ettirmeyi başardı. Fit görüntüsü ve cesur kıyafetiyle sosyal medyaya bomba gibi düşen Karlı, kırmızı elbisesiyle verdiği poza "Yine gözümüz yükseklerde" notunu ekledi. İşte ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı'nın çok konuşulan o paylaşımı…

26.04.2021 09:27 - Son Güncelleme: 26.04.2021 09:27
Songül Karlı iddialı paylaşımıyla sosyal medyayı bombaladı! Kırmızı mini elbisesiyle objektif karşısına geçip…

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Songül Karlı, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran şarkıcı, Instagram paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

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Songül Karlı iddialı paylaşımıyla sosyal medyayı bombaladı! Kırmızı mini elbisesiyle objektif karşısına geçip…

Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, kırmızı mini elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı iddialı paylaşımıyla sosyal medyayı bombaladı! Kırmızı mini elbisesiyle objektif karşısına geçip…

İşte çok konuşulan o paylaşım ve başta Songül Karlı olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Songül Karlı iddialı paylaşımıyla sosyal medyayı bombaladı! Kırmızı mini elbisesiyle objektif karşısına geçip…

HAZAL SUBAŞI

2 Mayıs 1996

Songül Karlı iddialı paylaşımıyla sosyal medyayı bombaladı! Kırmızı mini elbisesiyle objektif karşısına geçip…