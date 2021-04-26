Songül Karlı iddialı paylaşımıyla sosyal medyayı bombaladı! Kırmızı mini elbisesiyle objektif karşısına geçip…

Songül Karlı iddialı paylaşımıyla Instagram'ı bombaladı! Eski eşi Metin Yüncü ile yaşadığı sıkıntılarla sık sık gündeme gelen Songül Karlı, bu kez bambaşka bir konuyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kırmızı mini elbisesiyle objektif karşısına geçen Karlı, yine adından söz ettirmeyi başardı. Fit görüntüsü ve cesur kıyafetiyle sosyal medyaya bomba gibi düşen Karlı, kırmızı elbisesiyle verdiği poza "Yine gözümüz yükseklerde" notunu ekledi. İşte ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı'nın çok konuşulan o paylaşımı…

26.04.2021 09:27 - Son Güncelleme: 26.04.2021 09:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





