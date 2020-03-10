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Songül Karlı hastaneye kaldırıldı, görüntüsü şoke etti! İşte Songül Karlı'nın son hali

Songül Karlı geçtiğimiz aylarda Instagram paylaşımıyla herkesi şok etti. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulan 46 yaşındaki Songül Karlı,"Sizce hangisi? Sihirli eller yeni imaj çalışmaları, yorumlarınız önemli benim için" şeklinde takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak aldığı olumsuz tepkiler üzerine Songül Karlı yeni imajını 24 saat sonunda değiştirdi. Estetik operasyonları ile gündeme gelen Songül Karlı'dan üzen haber geldi. Tansiyonu düştükten sonra solunum güçlü çeken Songül Karlı, önceki gün Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Karlı'nın hastanedeki görüntüsü ise hayranlarını bir hayli üzdü. Peki Songül Karlı'nın sağlık durumu nasıl?

10.03.2020 11:54 - Son Güncelleme: 10.03.2020 11:54
Songül Karlı hastaneye kaldırıldı, görüntüsü şoke etti! İşte Songül Karlı'nın son hali

Tansiyonu düşen, ardından solunum güçlüğü çekmeye başlayan şarkıcı Songül Karlı önceki gün Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Serum takılarak bir süre kontrol altında tutulan Songül Karlı, daha sonra taburcu edildi.

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Songül Karlı hastaneye kaldırıldı, görüntüsü şoke etti! İşte Songül Karlı'nın son hali

TEPEDEN TIRNAĞA KONTROL EDİLDİ

Kaldırıldığı hastanede kardiyoloji doktoru tarafından, tepeden tırnağa kontrolden geçirilen Songül Karlı'ya serum takıldı. Üst solunum yolu riski altında bulunan şarkıcı evinde istirahat için taburcu edilirken, şarkıcının yakınları derin bir nefes aldı. Bu arada Songül Karlı'yı sevenleri geçmiş olsun ziyaretine gitti.

Songül Karlı hastaneye kaldırıldı, görüntüsü şoke etti! İşte Songül Karlı'nın son hali

SONGÜL KARLI'NIN İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Songül Karlı yeni imajını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuş ve hayranlarının tepkisinin kendisinin önemli olduğunu belirtmişti. 46 yaşındaki Songül Karlı sözünde durmuş ve aldığı olumsuz yorumlar nedeniyle saç stilini 24 saat sonra değiştirmişti.

Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Songül Kargu olan ünlü sunucu, 1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik dünyasına adım attı. Bir dönem katıldığı canlı yayın programında "rayting için evlendim" diyerek herkesi şaşkına uğratan Songül Karlı, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. İstediği etkiyi alamayan Karlı, yeni imajı hakkında, ""Siyah saçlarım 24 saat kalabildi. Oğlum yeni halimi beğenmediği için eski halime dönüş yaptım. Ayrıca yeni imajım hakkında çok olumsuz mesajlar aldım. Bu olumsuz mesajlarda beni çok üzdü" dedi.

Songül Karlı hastaneye kaldırıldı, görüntüsü şoke etti! İşte Songül Karlı'nın son hali

Songül Karlı, olumsuz yorumlardan sonra saç rengini değiştirmişti. Hastaneye kaldırılan Karlı'nın hastanedeki halini gören hayranları bir hayli üzüldü.

Songül Karlı hastaneye kaldırıldı, görüntüsü şoke etti! İşte Songül Karlı'nın son hali

İşte Songül Karlı'nın hastanedeki görüntüsü...

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