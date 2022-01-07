Songül Karlı güneşlendiği anları paylaştı sosyal medya yıkıldı! Dekolteden vazgeçmeyen frikik kraliçesi ortalığı kasıp kavurdu
Songül Karlı güneşlendiği anları paylaştı sosyal medya yıkıldı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve özellikle iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Songül Karlı, son yayınladığı fotoğrafla yine adından çok konuşuldu. Dekolteli elbiseleri ve spor yaparken verdiği frikiklerle uzun süre adından söz ettiren Karlı, bu kez güneşlendiği anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında yayınladı. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem olurken 'Çok güzelsin', 'Harikasın' yorumları yapıldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan o pozu...
07.01.2022 20:42
- Son Güncelleme: 07.01.2022 20:42
Son olarak Gelinim Mutfakta programıyla izleyiciyle buluşan Songül Karlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.