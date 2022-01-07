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Haberler Magazin Songül Karlı güneşlendiği anları paylaştı sosyal medya yıkıldı! Dekolteden vazgeçmeyen frikik kraliçesi ortalığı kasıp kavurdu

Songül Karlı güneşlendiği anları paylaştı sosyal medya yıkıldı! Dekolteden vazgeçmeyen frikik kraliçesi ortalığı kasıp kavurdu

Songül Karlı güneşlendiği anları paylaştı sosyal medya yıkıldı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve özellikle iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Songül Karlı, son yayınladığı fotoğrafla yine adından çok konuşuldu. Dekolteli elbiseleri ve spor yaparken verdiği frikiklerle uzun süre adından söz ettiren Karlı, bu kez güneşlendiği anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında yayınladı. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem olurken 'Çok güzelsin', 'Harikasın' yorumları yapıldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan o pozu...

07.01.2022 20:42 - Son Güncelleme: 07.01.2022 20:42
Songül Karlı güneşlendiği anları paylaştı sosyal medya yıkıldı! Dekolteden vazgeçmeyen frikik kraliçesi ortalığı kasıp kavurdu

Son olarak Gelinim Mutfakta programıyla izleyiciyle buluşan Songül Karlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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Songül Karlı güneşlendiği anları paylaştı sosyal medya yıkıldı! Dekolteden vazgeçmeyen frikik kraliçesi ortalığı kasıp kavurdu

Ünlü sunucu ve şarkıcı Karlı, özellikle spor yaparken yayınladığı pozlarla gündem olmuştu. İç çamaşırsız spor pozlarını yayınlayan şarkıcının o paylaşımları uzun süre gündemde yer edinmişti.

Songül Karlı güneşlendiği anları paylaştı sosyal medya yıkıldı! Dekolteden vazgeçmeyen frikik kraliçesi ortalığı kasıp kavurdu

Sütyensiz spor yapan Karlı'nın giydiği spor tişörtten göğüs uçlarının belli olması dikkatlerden kaçmamıştı. Birçok sosyal medya kullanıcı pozlara tepki gösterirken Karlı'nın fotoğraflara photoshop uyguladığı iddia edilmişti.

Songül Karlı güneşlendiği anları paylaştı sosyal medya yıkıldı! Dekolteden vazgeçmeyen frikik kraliçesi ortalığı kasıp kavurdu

İddialara kayıtsız kalmayan Karlı ise yeni bir paylaşım yaparak aynı günden bir pozunu "Ne kadar sorun yaptınız alın o zaman" notuyla yayınlamıştı.

Songül Karlı güneşlendiği anları paylaştı sosyal medya yıkıldı! Dekolteden vazgeçmeyen frikik kraliçesi ortalığı kasıp kavurdu

Derin yırtmaçlı ve dekolteli elbiseleriyle de sık sık adından söz ettiren Karlı, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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