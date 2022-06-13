Songül Karlı göğsünü gere gere açtı ortalığı kasıp kavurdu sosyal medya yıkıldı! Frikik kraliçesini görenler: "Aman Songül yandı buralar"
Songül Karlı göğsünü gere gere açtı ortalığı kasıp kavurdu sosyal medya yıkıldı! Frikik kraliçesini görenler, "Aman Songül yandı buralar" yorumlarıyla dikkat çekti. Paylaşımları ile sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı ve sunucu son olarak yine göğüs dekolteli bir karesini yayınladı. "Göğüslerimi 4. kez küçülttüreceğim" açıklaması ile geçtiğimiz aylarda çok konuşulan Karlı'nın dekolteli karesini görenler, alevli emojiler yolladı. Kısa sürede adından söz ettiren Songül Karlı'nın kaç yaşında olduğu ise merak konusu oldu.
"AMAN SONGÜL YANDI BURALAR"
Songül Karlı göğsünü gere gere açtı ortalığı kasıp kavurdu sosyal medya yıkıldı! Frikik kraliçesini görenler, "Aman Songül yandı buralar" yorumları yaptı.
Değişimi ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Songül Karlı Instagram'dan paylaştığı son karelerle gündeme geldi.
Vücudunda estetik olmadığını belirten Songül, sadece göğüs küçültme işlemi yaptığını, "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar dediler ki 'Allah aşkına bi git küçült'. 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum"sözleri ile dile getirmişti.
Bu karelerin ardından Songül Karlı'nın yaşı merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...