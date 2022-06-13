Songül Karlı göğsünü gere gere açtı ortalığı kasıp kavurdu sosyal medya yıkıldı! Frikik kraliçesini görenler: "Aman Songül yandı buralar"

Vücudunda estetik olmadığını belirten Songül, sadece göğüs küçültme işlemi yaptığını, "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar dediler ki 'Allah aşkına bi git küçült'. 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum"sözleri ile dile getirmişti.