Vav TV İzle
Haberler Magazin Songül Karlı estetik sonrası makyajsız paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetiklere doymayan Karlı'nın son hali merak ediliyordu

Songül Karlı estetik sonrası makyajsız paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetiklere doymayan Karlı'nın son hali merak ediliyordu

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı yine bıçak altına yattı geçtiğimiz günlerde. Son hali merak edilen Karlı makyajsız paylaşım yaptı.

21.04.2023 15:31 - Son Güncelleme: 21.04.2023 15:31
Songül Karlı estetik sonrası makyajsız paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetiklere doymayan Karlı’nın son hali merak ediliyordu

Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, 2021 yılında Seda Sayan'ın izinden giderek yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırmıştı. Karlı, geçtiğimiz sene ise güzellik uğruna bir kez daha yüzünü gerdirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı estetik sonrası makyajsız paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetiklere doymayan Karlı’nın son hali merak ediliyordu

48 yaşındaki şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Songül Karlı'nın değişimi, dikkat çekmişti.

Songül Karlı estetik sonrası makyajsız paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetiklere doymayan Karlı’nın son hali merak ediliyordu

HAYRANLARININ KARŞISINA GENÇLEŞEREK ÇIKACAK

Türk Halk müziğin güçlü yorumcusu Songül Karlı, son olarak geçirdiği operasyonların ardından hayranlarının karşısına gençleşerek çıkmaya hazırlanıyor. Karlı, dudak ve kol için kendisini plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahiye teslim etti.

Songül Karlı estetik sonrası makyajsız paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetiklere doymayan Karlı’nın son hali merak ediliyordu

"SONUÇ 7-10 GÜN SONRA GÖRÜNÜR OLACAK"

Ünlü ismin doktoru ameliyat öncesi; "Songül Hanım'ın dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı yapacağız. Dudağını biraz yukarı alacağız. Orta yüzü de gereceğiz" demişti.

Songül Karlı estetik sonrası makyajsız paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetiklere doymayan Karlı’nın son hali merak ediliyordu

Kollar için vaser-liposuction ile sıkılaştırma ve çok az germe yapacağız. Böylece 2-3 gün sonra günlük aktivitelerimizi yapabiliyor olurken 7 ile 10 gün sonra sonuç tüm güzelliğiyle görünür olacak.

SON DAKİKA