Songül Karlı estetik sonrası makyajsız paylaştı sosyal medya yıkıldı! Estetiklere doymayan Karlı'nın son hali merak ediliyordu
Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı yine bıçak altına yattı geçtiğimiz günlerde. Son hali merak edilen Karlı makyajsız paylaşım yaptı.
21.04.2023 15:31 - Son Güncelleme: 21.04.2023 15:31
48 yaşındaki şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
Son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Songül Karlı'nın değişimi, dikkat çekmişti.
HAYRANLARININ KARŞISINA GENÇLEŞEREK ÇIKACAK
Türk Halk müziğin güçlü yorumcusu Songül Karlı, son olarak geçirdiği operasyonların ardından hayranlarının karşısına gençleşerek çıkmaya hazırlanıyor. Karlı, dudak ve kol için kendisini plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahiye teslim etti.