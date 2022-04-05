Songül Karlı dekolteden vazgeçmiyor! 50’sine merdiven dayayan Songül paylaştı sosyal medya karıştı! Yine çok konuşuldu
Songül Karlı dekolteden vazgeçmiyor! 7 yıl boyunca Uğur Arslan ile program yapan Songül Karlı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve özellikle iddialı pozlarıyla çok konuşulan Karlı, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Derin göğüs dekolteli elbisesi ile objektif karşısına geçen Karlı'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım için "Dekolteden vazgeçmiyor", "Songül yine bildiğimiz gibi" yorumları yapıldı. İşte 48 yaşındaki Songül Karlı'nın çok konuşulan o paylaşımı...
05.04.2022 23:18 - Son Güncelleme: 05.04.2022 23:38
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı pozlarla sık sık gündem olmuştu.