RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Songül Karlı dekolteden vazgeçmiyor! 50’sine merdiven dayayan Songül paylaştı sosyal medya karıştı! Yine çok konuşuldu

Songül Karlı dekolteden vazgeçmiyor! 50’sine merdiven dayayan Songül paylaştı sosyal medya karıştı! Yine çok konuşuldu

Songül Karlı dekolteden vazgeçmiyor! 7 yıl boyunca Uğur Arslan ile program yapan Songül Karlı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve özellikle iddialı pozlarıyla çok konuşulan Karlı, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Derin göğüs dekolteli elbisesi ile objektif karşısına geçen Karlı'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım için "Dekolteden vazgeçmiyor", "Songül yine bildiğimiz gibi" yorumları yapıldı. İşte 48 yaşındaki Songül Karlı'nın çok konuşulan o paylaşımı...

05.04.2022 23:18 - Son Güncelleme: 05.04.2022 23:38
Songül Karlı dekolteden vazgeçmiyor! 50’sine merdiven dayayan Songül paylaştı sosyal medya karıştı! Yine çok konuşuldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı pozlarla sık sık gündem olmuştu.

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Songül Karlı dekolteden vazgeçmiyor! 50’sine merdiven dayayan Songül paylaştı sosyal medya karıştı! Yine çok konuşuldu

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Karlı, son yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

Songül Karlı dekolteden vazgeçmiyor! 50’sine merdiven dayayan Songül paylaştı sosyal medya karıştı! Yine çok konuşuldu

Ünlü şarkıcı, siyah derin göğüs dekolteli elbisesi ile ayna karşısında çektiği görüntüleri Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Songül Karlı dekolteden vazgeçmiyor! 50’sine merdiven dayayan Songül paylaştı sosyal medya karıştı! Yine çok konuşuldu

Birçok Instagram hesabı tarafından da yayınlanan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Songül Karlı dekolteden vazgeçmiyor! 50’sine merdiven dayayan Songül paylaştı sosyal medya karıştı! Yine çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler, Instagram'da hızla yayıldı.

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