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Haberler Magazin Songül Karlı 'çığlık çığlığa' dedi gözyaşlarına zor hakim oldu! Fethiye'deki yangını kaydeden Songül Karlı korku dolu anlar yaşadı

Songül Karlı 'çığlık çığlığa' dedi gözyaşlarına zor hakim oldu! Fethiye'deki yangını kaydeden Songül Karlı korku dolu anlar yaşadı

Türkiye, 4 gündür yanan ormanları için mücadele ediyor. Manavgat'ta başlayan orman yangının ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerinden benzer haberler geldi. Osmaniye, Adana ve Kayseri'nin ardından Muğla da alevlere teslim oldu. Son olarak Fethiye'de de bir orman yangını meydana geldi. Konser için Fethiye'ye giden Songül Karlı ise kaldığı otelin yan tarafına kadar gelen alevlerden sonra apar topar bölgeden uzaklaştı. Karlı o anları Instagram'ın yayınladı. Sesinin titrediği anlaşılan Songül Karlı 'burada insanlar çığlık çığlığa' ifadesini kullandı.

31.07.2021 12:34 - Son Güncelleme: 31.07.2021 12:34
Songül Karlı 'çığlık çığlığa' dedi gözyaşlarına zor hakim oldu! Fethiye'deki yangını kaydeden Songül Karlı korku dolu anlar yaşadı

Türkiye, 4 gündür yanan ormanları için mücadele ediyor. 20 farklı şehrin farklı farklı ilçelerinde çıkan yangınlar için Türkiye'nin farklı noktalarından yardımlar yağıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı 'çığlık çığlığa' dedi gözyaşlarına zor hakim oldu! Fethiye'deki yangını kaydeden Songül Karlı korku dolu anlar yaşadı

Önceki gün Manavgat'ta başlayan orman yangının ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerinden benzer haberler geldi. Osmaniye, Adana ve Kayseri'nin ardından Muğla da alevlere teslim oldu. Son olarak Fethiye'de de bir orman yangını meydana geldi.

Songül Karlı 'çığlık çığlığa' dedi gözyaşlarına zor hakim oldu! Fethiye'deki yangını kaydeden Songül Karlı korku dolu anlar yaşadı

Konser için Fethiye'ye giden Songül Karlı ise kaldığı otelin yan tarafına kadar gelen alevlerden sonra apar topar bölgeden uzaklaştı.

Songül Karlı 'çığlık çığlığa' dedi gözyaşlarına zor hakim oldu! Fethiye'deki yangını kaydeden Songül Karlı korku dolu anlar yaşadı

Konser için Fethiye'de bulunan Songül Karlı'nın kaldığı otel boşaltıldı. Karlı, dehşet dolu anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Songül Karlı 'çığlık çığlığa' dedi gözyaşlarına zor hakim oldu! Fethiye'deki yangını kaydeden Songül Karlı korku dolu anlar yaşadı

"FETHİYE RESMEN YANIYOR"

Büyüyen yangının sıçrama ihtimaline karşı otel boşaltılırken büyük panik yaşayan Karlı, Instagram hesabından paylaştığı videoda "Fethiye resmen yanıyor inanamazsınız. Bütün otel boşaltılıyor, insanlar çığlık çığlığa" dedi.