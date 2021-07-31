Songül Karlı 'çığlık çığlığa' dedi gözyaşlarına zor hakim oldu! Fethiye'deki yangını kaydeden Songül Karlı korku dolu anlar yaşadı
Türkiye, 4 gündür yanan ormanları için mücadele ediyor. Manavgat'ta başlayan orman yangının ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerinden benzer haberler geldi. Osmaniye, Adana ve Kayseri'nin ardından Muğla da alevlere teslim oldu. Son olarak Fethiye'de de bir orman yangını meydana geldi. Konser için Fethiye'ye giden Songül Karlı ise kaldığı otelin yan tarafına kadar gelen alevlerden sonra apar topar bölgeden uzaklaştı. Karlı o anları Instagram'ın yayınladı. Sesinin titrediği anlaşılan Songül Karlı 'burada insanlar çığlık çığlığa' ifadesini kullandı.
31.07.2021 12:34
- Son Güncelleme: 31.07.2021 12:34
Konser için Fethiye'ye giden Songül Karlı ise kaldığı otelin yan tarafına kadar gelen alevlerden sonra apar topar bölgeden uzaklaştı.
Konser için Fethiye'de bulunan Songül Karlı'nın kaldığı otel boşaltıldı. Karlı, dehşet dolu anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.