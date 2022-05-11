Songül Karlı bu kez çok cesur! 48'lik Songül derin göğüs dekoltesiyle bülbül gibi şakıdı! Herkesi kendisine hayran bıraktı
Songül Karlı bu kez çok cesur! Attığı her adımla gündem olmayı başaran ünlü türkücü Songül Karlı, özellikle iddialı sosyal medya paylaşımları ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü türkücü, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle bir hikaye paylaşan Songül Karlı, güzel sesiyle herkesi de mest etti.
11.05.2022 19:40 - Son Güncelleme: 11.05.2022 19:40
Sesi ve türkülerinin yanı sıra sosyal medyada yayınladığı pozlarla ve geçirdiği estetik operasyonlarla da çok konuşulan Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.