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Haberler Magazin Songül Karlı bu kez çok cesur! 48'lik Songül derin göğüs dekoltesiyle bülbül gibi şakıdı! Herkesi kendisine hayran bıraktı

Songül Karlı bu kez çok cesur! 48'lik Songül derin göğüs dekoltesiyle bülbül gibi şakıdı! Herkesi kendisine hayran bıraktı

Songül Karlı bu kez çok cesur! Attığı her adımla gündem olmayı başaran ünlü türkücü Songül Karlı, özellikle iddialı sosyal medya paylaşımları ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü türkücü, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle bir hikaye paylaşan Songül Karlı, güzel sesiyle herkesi de mest etti.

11.05.2022 19:40 - Son Güncelleme: 11.05.2022 19:40
Songül Karlı bu kez çok cesur! 48’lik Songül derin göğüs dekoltesiyle bülbül gibi şakıdı! Herkesi kendisine hayran bıraktı

Sesi ve türkülerinin yanı sıra sosyal medyada yayınladığı pozlarla ve geçirdiği estetik operasyonlarla da çok konuşulan Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı bu kez çok cesur! 48’lik Songül derin göğüs dekoltesiyle bülbül gibi şakıdı! Herkesi kendisine hayran bıraktı

ATTIĞI HER ADIM OLAY OLAN KADIN

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Karlı, siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle şarkı söylediği bir videoyu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı bu kez çok cesur! 48’lik Songül derin göğüs dekoltesiyle bülbül gibi şakıdı! Herkesi kendisine hayran bıraktı

Songül Karlı'nın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Songül Karlı bu kez çok cesur! 48’lik Songül derin göğüs dekoltesiyle bülbül gibi şakıdı! Herkesi kendisine hayran bıraktı

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Songül Karlı bu kez çok cesur! 48’lik Songül derin göğüs dekoltesiyle bülbül gibi şakıdı! Herkesi kendisine hayran bıraktı

Karlı'nın 'Adana'ya Gel Gidek' şarkısını söylediği anlar kısa sürede çok konuşuldu.

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