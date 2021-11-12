Songül Karlı bu kez çok cesur! 48 yaşındaki şarkıcı bornozuyla objektif karşısına geçti iddialı pozu sosyal medyayı ikiye böldü
48 yaşındaki Songül Karlı bu kez çok cesur! Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. 'Bugün bakım günü' diye evden çıkan ve önce diş bakımı ardından mezoterapi yaptıran Karlı, son halini sosyal medya hesabında paylaştı. Bornozuyla objektif karşısına geçen Karlı, adeta cesaretini konuşturdu. Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, yine adından söz ettirmeyi başarırken sosyal medyayı da ikiye böldü. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı ikiye bölen o paylaşımı...
12.11.2021 22:20
- Son Güncelleme: 12.11.2021 22:40
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.