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Haberler Magazin Songül Karlı bu kez çok cesur! 48 yaşındaki şarkıcı bornozuyla objektif karşısına geçti iddialı pozu sosyal medyayı ikiye böldü

Songül Karlı bu kez çok cesur! 48 yaşındaki şarkıcı bornozuyla objektif karşısına geçti iddialı pozu sosyal medyayı ikiye böldü

48 yaşındaki Songül Karlı bu kez çok cesur! Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. 'Bugün bakım günü' diye evden çıkan ve önce diş bakımı ardından mezoterapi yaptıran Karlı, son halini sosyal medya hesabında paylaştı. Bornozuyla objektif karşısına geçen Karlı, adeta cesaretini konuşturdu. Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, yine adından söz ettirmeyi başarırken sosyal medyayı da ikiye böldü. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı ikiye bölen o paylaşımı...

12.11.2021 22:20 - Son Güncelleme: 12.11.2021 22:40
Songül Karlı bu kez çok cesur! 48 yaşındaki şarkıcı bornozuyla objektif karşısına geçti iddialı pozu sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

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Songül Karlı bu kez çok cesur! 48 yaşındaki şarkıcı bornozuyla objektif karşısına geçti iddialı pozu sosyal medyayı ikiye böldü

'Bugün bakım günü' diye evden çıkan ve önce diş bakımı ardından mezoterapi yaptıran Karlı, son halini sosyal medya hesabında paylaştı.

Songül Karlı bu kez çok cesur! 48 yaşındaki şarkıcı bornozuyla objektif karşısına geçti iddialı pozu sosyal medyayı ikiye böldü

Bornozuyla objektif karşısına geçen 48 yaşındaki şarkıcı, 431 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında bir ilke imza attı.

Songül Karlı bu kez çok cesur! 48 yaşındaki şarkıcı bornozuyla objektif karşısına geçti iddialı pozu sosyal medyayı ikiye böldü

Karlı, cesaretini konuşturarak makyajsız halini ilk defa yakın çekim paylaştı.

Songül Karlı bu kez çok cesur! 48 yaşındaki şarkıcı bornozuyla objektif karşısına geçti iddialı pozu sosyal medyayı ikiye böldü

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!
Ünlü şarkıcının makyajsız hali ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Karlı'nın makyajsız daha güzel olduğunu savundu. Bazıları da makyajın Karlı'ya çok yakıştığını belirtti.

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