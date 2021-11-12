Songül Karlı bu kez çok cesur! 48 yaşındaki şarkıcı bornozuyla objektif karşısına geçti iddialı pozu sosyal medyayı ikiye böldü

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!

Ünlü şarkıcının makyajsız hali ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Karlı'nın makyajsız daha güzel olduğunu savundu. Bazıları da makyajın Karlı'ya çok yakıştığını belirtti.