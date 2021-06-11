Songül Karlı abisi ile pozunu paylaştı o gerçek herkesi şaşkına çevirdi! Meğer frikik kraliçesi Songül Karlı'nın gerçek adı...

Songül Karlı abisi ile pozunu paylaştı o gerçek herkesi şaşkına çevirdi! Meğer frikik kraliçesi Songül Karlı'nın gerçek adı bildiğimiz gibi değilmiş... Estetik operasyonları, bikinili fotoğrafları, frikikleri derken magazin gündeminden düşmeyen 46 yaşındaki Songül Karlı, Instagram'dan abisinin doğum gününü kutladı. Soyadındaki değişiklikle dikkat çeken Songül Karlı hakkındaki o gerçeği öğrenenler şaşırdı. İşte başta Songül Karlı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin gerçek isimleri...

11.06.2021 17:43 - Son Güncelleme: 11.06.2021 18:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





