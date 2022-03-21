Songül Karlı 3 kez göğsünü küçülttürdükten sonra 4.'ye yeşil ışık yakmıştı! Yavruağzı renk elbisesiyle ortalığı salladı: "Tam afrodit..."
Songül Karlı 3 kez göğsünü küçülttürdükten sonra 4.'ye yeşil ışık yakmıştı! Yavruağzı renk elbisesiyle ortalığı sallayan frikik kraliçesi Songül Karlı'ya Instagram'da yorum yağdı. Değişimi, estetik operasyonları ve paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Songül, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden. İşte son kareleri ile kısa sürede gündem olan Songül Karlı'nın çok konuşulan paylaşımı...
21.03.2022 14:48 - Son Güncelleme: 21.03.2022 14:55
"TAM AFRODİT..."
Songül Karlı 3 kez göğsünü küçülttürdükten sonra 4.'ye yeşil ışık yakmıştı! Yavruağzı renk elbisesiyle ortalığı sallayan frikik kraliçesine yorum yağdı...
"Kariyerim boyunca bana hep 'Çakma' dediler. Oysa hayatımdaki tek çakma; saçlarım. Orijinali siyah ama ben sarı seviyorum" diyen Songül Karlı Instagram pozlarıyla gündeme geldi.