Songül Karlı 3 kez göğsünü küçülttürdükten sonra 4.'ye yeşil ışık yakmıştı! Yavruağzı renk elbisesiyle ortalığı salladı: "Tam afrodit..."

Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadığını, doğallıktan yana olduğunu söyleyen Songül Karlı, "Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4'üncü operasyon kapıda" demişti.