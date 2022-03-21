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Haberler Magazin Songül Karlı 3 kez göğsünü küçülttürdükten sonra 4.'ye yeşil ışık yakmıştı! Yavruağzı renk elbisesiyle ortalığı salladı: "Tam afrodit..."

Songül Karlı 3 kez göğsünü küçülttürdükten sonra 4.'ye yeşil ışık yakmıştı! Yavruağzı renk elbisesiyle ortalığı salladı: "Tam afrodit..."

Songül Karlı 3 kez göğsünü küçülttürdükten sonra 4.'ye yeşil ışık yakmıştı! Yavruağzı renk elbisesiyle ortalığı sallayan frikik kraliçesi Songül Karlı'ya Instagram'da yorum yağdı. Değişimi, estetik operasyonları ve paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Songül, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden. İşte son kareleri ile kısa sürede gündem olan Songül Karlı'nın çok konuşulan paylaşımı...

21.03.2022 14:48 - Son Güncelleme: 21.03.2022 14:55
Songül Karlı 3 kez göğsünü küçülttürdükten sonra 4.’ye yeşil ışık yakmıştı! Yavruağzı renk elbisesiyle ortalığı salladı: Tam afrodit...

"TAM AFRODİT..."

Songül Karlı 3 kez göğsünü küçülttürdükten sonra 4.'ye yeşil ışık yakmıştı! Yavruağzı renk elbisesiyle ortalığı sallayan frikik kraliçesine yorum yağdı...

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Songül Karlı 3 kez göğsünü küçülttürdükten sonra 4.’ye yeşil ışık yakmıştı! Yavruağzı renk elbisesiyle ortalığı salladı: Tam afrodit...

"Kariyerim boyunca bana hep 'Çakma' dediler. Oysa hayatımdaki tek çakma; saçlarım. Orijinali siyah ama ben sarı seviyorum" diyen Songül Karlı Instagram pozlarıyla gündeme geldi.

Songül Karlı 3 kez göğsünü küçülttürdükten sonra 4.’ye yeşil ışık yakmıştı! Yavruağzı renk elbisesiyle ortalığı salladı: Tam afrodit...

Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadığını, doğallıktan yana olduğunu söyleyen Songül Karlı, "Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4'üncü operasyon kapıda" demişti.

Songül Karlı 3 kez göğsünü küçülttürdükten sonra 4.’ye yeşil ışık yakmıştı! Yavruağzı renk elbisesiyle ortalığı salladı: Tam afrodit...

Songül Karlı'nın bu karelerine yorum ve beğeni yağdı.

Songül Karlı 3 kez göğsünü küçülttürdükten sonra 4.’ye yeşil ışık yakmıştı! Yavruağzı renk elbisesiyle ortalığı salladı: Tam afrodit...

İşte Songül'e gelen yorumların bazıları...

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