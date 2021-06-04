Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de ünlü oyuncu çıktı Menajerimi Ara'nın yıldızı! Akgün'ün büyük aşkı...

Yağmur karakteri ile Son Yaz dizisinde sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun sevgilisini merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi hepimizin çok yakından tanıdığı, şu an Menajerimi Ara dizisiyle ekranlarda olan bir isim. Çift aşkını uzunca bir süre saklamıştı. İşte başta Hafsanur Sancaktutan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

04.06.2021 10:55 - Son Güncelleme: 04.06.2021 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





