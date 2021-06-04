Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de ünlü oyuncu çıktı Menajerimi Ara'nın yıldızı! Akgün'ün büyük aşkı...
Yağmur karakteri ile Son Yaz dizisinde sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun sevgilisini merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi hepimizin çok yakından tanıdığı, şu an Menajerimi Ara dizisiyle ekranlarda olan bir isim. Çift aşkını uzunca bir süre saklamıştı. İşte başta Hafsanur Sancaktutan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
İlk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir.
Hafsanur Sancaktutan hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği sevgilisinin kim olduğu. İşte başta Hafsanur Sancaktutan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.