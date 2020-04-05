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Son haliyle şaşırtan Ahu Tuğba: Amerika'da paran yoksa sokakta ölüyorsun!

Hiç kuşkusuz Yeşilçam'ın güzelliğiyle adından en çok söz ettiren isimlerinden biriydi Ahu Tuğba. Sarı saçları, alımlı bakışlarıyla bir döneme imzasını attı. Uzun süredir hayatını Miami'de sürdüren ve son haliyle herkesi şaşırtan 64 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba, ABD'ye kabusu yaşata coronavirüs salgınıyla ilgili konuştu. Türkiye'de yaşayanların çok şanslı olduğunu vurgulayan Yeşilçam'ın efsane ismi, "Amerika'da paran yoksa sokakta ölüyorsun!" sözleri ile dikkat çekti.

05.04.2020 10:39 - Son Güncelleme: 05.04.2020 10:41
Son haliyle şaşırtan Ahu Tuğba: Amerika'da paran yoksa sokakta ölüyorsun!

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba, "Amerika'da paran yoksa sokakta ölüyor insanlar, sonra da yakıyorlar. Yandaki komşu hastaneye gitti arabasıyla. Kilise hastanesiymiş, bakmamışlar, 3 gün bekletmişler. Çarşamba sabahı bir daha gitmiş, ayakta bakmışlar, sonra da göndermişler. Hastanede kalmadığı halde 17 bin dolar ücret ödemiş. Burada sigortan yoksa yandın! Bir hastalık halinde ambulans çağıracaksın. Ambulans almaya gelirken, polis arabası ve itfaiye arabası da geliyor, o zaman bakıyorlar. Sistem burada böyle" ifadelerini kullandı.

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Son haliyle şaşırtan Ahu Tuğba: Amerika'da paran yoksa sokakta ölüyorsun!

"TÜRKİYE'DEKİ ŞARTLARI SÖYLÜYORUM, ŞAŞIRIYORLAR"
Türkiye'deki şartları öven 64 yaşındaki oyuncu, "Amerikalı arkadaşlarıma 'Türkiye'de polis ve jandarma eve gidiyor, yardım ediyor. 65 yaş üstündeki emeklinin parasını evine götürüyor. Devlet hastanesine acilden gidince bakıyorlar hemen' dedim. İnanamadılar. Burada 'açım' de, komşun su vermez" dedi.

Son haliyle şaşırtan Ahu Tuğba: Amerika'da paran yoksa sokakta ölüyorsun!

YAĞMALAMA KORKUSU!
Ahu Tuğba, Florida ve New York'ta çok kötü günler yaşandığını belirterek, "Burada herkes yağmalamaya karşı tahtayla camları kapatıyor. Hastanelerde şu an parası ve sigortası olanlar bile zor bakılıyor. Sokakta yatan evsizler çok fazla. Herkes silahlanıyor" şeklinde konuştu.

Son haliyle şaşırtan Ahu Tuğba: Amerika'da paran yoksa sokakta ölüyorsun!

Ünlü oyuncu, "New York da bitti, bugün vali, 'Artık böyle bir New York olmayacak' açıklaması yaptı. Mahvolduk" dedi.

Son haliyle şaşırtan Ahu Tuğba: Amerika'da paran yoksa sokakta ölüyorsun!

Ahu Tuğba'nın son hali görenleri şaşkına çeviriyor. İşte başta Ahu Tuğba olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

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