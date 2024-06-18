Son halini görenler: Bu güzellik şaka mı? Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu artık koca kız oldu! Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le ünlenmişti...

2009 yılında yayınlanmaya başlayan "Bir Şarkısın Sen" yarışma programı, Türkiye'nin dört bir yanındaki yetenekli çocukların sahneye çıkmasına ve hünerlerini sergilemesine olanak tanıdı. Bu program sayesinde birçok çocuk, yeteneklerini tüm Türkiye'ye gösterme fırsatı buldu. Bu yetenekli çocuklardan biri de Berna Karagözoğlu'ydu. "Bir Şarkısın Sen" sahnesine çıkmasıyla izleyicilerin dikkatini çeken Berna, güçlü sesi ve sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Yarışma boyunca sergilediği başarılı performanslarla adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Fındık Kurdu Berna olarak tanınan küçük kızın ise şimdiki hali büyük ilgi çekti. İşte detaylar...