Son halini gören inanamadı! 40 kilo veren 48’lik Linet bir deri bir kemik! Asker kaçağı itirafı ve kalça estetiği çok konuşulmuştu...

Şarkıcı Linet'in son hali sosyal medyayı salladı. 48 yaşındaki şarkıcı asker kaçağı itirafı ve kalça estetiğiyle çok konuşulmuştu. Babası İsrailli annesi ise Türk olan Linet bir röportajında "İsrail'de doğdum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. İsrail'de asker kaçağıyım bu arada." sözlerini kullanmıştı. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim fiziğini gösterdi görenler ''Bu sen misin?'' , ''Tanıyamadım'' , ''Estetik mi shop mu?'' yorumlarında bulundu. İşte detaylar...