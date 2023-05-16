Son halini gören inanamadı! 40 kilo veren 48'lik Linet bir deri bir kemik! Asker kaçağı itirafı ve kalça estetiği çok konuşulmuştu...
Linet, son dönemde hayranlarını şaşırtacak şekilde bir değişim geçirdi. Özellikle kalça bölgesindeki değişiklikler, estetik operasyon geçirdiği iddialarını gündeme getirmişti. Ancak bu konuda net bir bilgi bulunmamaktadır ve Linet, estetik operasyon geçirip geçirmediği konusunda herhangi bir açıklama yapmamıştır. Bir röportajında ise Linet, ülkesinde asker kaçağı olduğunu açıklamıştı. Bu açıklama büyük yankı uyandırmış ve kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Ancak bu konuyla ilgili daha fazla ayrıntı veya açıklama mevcut değildir.
Şarkıcı Linet'in son hali sosyal medyayı salladı. 48 yaşındaki şarkıcı asker kaçağı itirafı ve kalça estetiğiyle çok konuşulmuştu. Babası İsrailli annesi ise Türk olan Linet bir röportajında "İsrail'de doğdum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. İsrail'de asker kaçağıyım bu arada." sözlerini kullanmıştı. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim fiziğini gösterdi görenler ''Bu sen misin?'' , ''Tanıyamadım'' , ''Estetik mi shop mu?'' yorumlarında bulundu. İşte detaylar...
Verdiği bir konserindeki iddialı kıyafetiyle çok konuşulan 48 yaşındaki Linet'in vücudundaki değişim dikkatlerden kaçmamıştı.
2020 yılındaki bir konserinde vücudunu saran bir elbise tercih eden ünlü şarkıcının estetik yaptırdığı öğrenilmişti. İncecik Linet'in hayli belirginleşen kalça yapısı Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian'ı akıllara getirmişti.
2.Sayfa'da yer alan habere göre; Linet, 30 bin TL karşılığında kalça bölgesine yağ enjekte ettirerek doldu yaptırdı.
Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Linet estetik iddialarına açıklık getirmişti. Ünlü şarkıcı, önce 'spor yaptım' demişti daha sonra ise doktor müdahalesi olduğunu kabul etmişti.