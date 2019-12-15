Son hali olay oldu! Yeşilçam'ın efsanesi Ahu Tuğba'ya ne olmuş öyle! Gören inanamadı...
Yeşilçam'da fırtınalar estiren ve en seksi kadınlardan birisi olan Ahu Tuğba'nın son hali görenleri korkuttu. Çok fazla zayıfladığı görülen ünlü oyuncunun bir sağlık problemi mi var dedirten görüntüsüyle ilgili açıklama geldi. Bodrum'da Ahu Tuğba'nın kızı Ahu Anjelik Alajbegu'ya ait olan villaya, kaçak eklentiler nedeniyle 2011'de önce para cezası kesildi, ancak ceza mahkeme kararıyla iptal edildi. Aradan 7 yıl geçtikten sonra Alajbegu'ya aynı nedenden bir kez daha para cezası kesildi. Olayın ardından konuşan Ahu Tuğba kızına haksızlık yapıldığını söyledi. Bu olayla yeniden gündeme gelen Ahu Tuğba'nın son hali görenleri şaşırttı.
Bir süredir kızı Anjelik Alajbegu ile birlikte Amerika'da yaşayan Yeşilçam'ın cesur güzelinin zayıflamış hali dikkatlerden kaçmadı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü sanatçının herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi. Son dönemde Ahu Tuğba hayranlarını oldukça şaşırttı. Yeşilçam'a damga vuran güzel oyuncu Ahu Tuğba canlı yayındaki itiraflarıyla çok konuşuldu. Ahu Tuğba, 13 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur. İşte Ahu Tuğba'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...
"KAFAMI DUVARA VURUYORDUM"
Tuğba konu üzerine eski eşiyle ilgili bir anısını anlatarak, "Fiziksel olarak 40-45'inden sonra kadınlardan daha çok bozulan erkekleri de gördüm. Mesela yolda ilk eşimi gördüm, tanıyamadım. Kafamı duvara vuruyordum, 'Ben bununla mı evlendim, aşık oldum' diye. İki gün kendime gelemedim. Küçücük bir çocuktum, elini tuttum, aşık oldum. O zaman da pek hoş değildi. Sonra büyüdük, çocuğumuz dünyaya geldi. 'Bu o değil canım' diyorum." ifadelerini kullandı.
AHU TUĞBA KAÇ KERE EVLENDİ?
Varlıklı bir ailenin tek çocuğu olan Ahu Tuğba 64 yaşında. 10 kez evlilik yapan Ahu Tuğba son olarak 2010 yılında evlendi. İlk evliliği ise 1973 yılında 14 yaşındayken yaptı. Unutulmaz filmlerde rol alan Ahu Tuğba kızı Anjelik ile birlikte sık sık sosyal medyada pozlar paylaşıyor.
AHU TUĞBA KİMDİR?
Ahu Tuğba, 13 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur. Asıl adı Canan Tuğba Çetin'dir. Babası ile annesi boşandı. Maçka İlkokulu'nu, Atatürk Kız Ortaokulu'nu bitirdi.
Aslan burcu kadını olan Ahu Tuğba daha ortaokuldayken sinema hayatına başladı. Liseyi İstanbul Amerikan Robert Lisesinde okudu. Sonra da Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümünde okudu ancak bitiremeden döndü.