Son hali olay oldu! Yeşilçam'ın efsanesi Ahu Tuğba'ya ne olmuş öyle! Gören inanamadı...

"KAFAMI DUVARA VURUYORDUM"

Tuğba konu üzerine eski eşiyle ilgili bir anısını anlatarak, "Fiziksel olarak 40-45'inden sonra kadınlardan daha çok bozulan erkekleri de gördüm. Mesela yolda ilk eşimi gördüm, tanıyamadım. Kafamı duvara vuruyordum, 'Ben bununla mı evlendim, aşık oldum' diye. İki gün kendime gelemedim. Küçücük bir çocuktum, elini tuttum, aşık oldum. O zaman da pek hoş değildi. Sonra büyüdük, çocuğumuz dünyaya geldi. 'Bu o değil canım' diyorum." ifadelerini kullandı.