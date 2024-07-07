Son hali 'Amaniiin!' dedirtecek! Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in Emine'siydi! Melek Şahin şimdilerde başka biri gibi

Bir döneme damgasını vuran dizi 'Çocuklar Duymasın' ile hafızalara kazınan oyunculardan Melek Şahin, değişimiyle gündemde. Dizide Çaycı Hüseyin'in eşi Emine karakterini canlandıran Şahin, yıllar sonra bambaşka bir görünüme bürünmüş. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şahin, son paylaşımlarıyla takipçilerini şaşkına çevirdi. 'Çocuklar Duymasın'daki Emine karakterinden eser kalmayan Şahin'in değişimi "Bu sen misin?", "Yıllara meydan okumuşsun" gibi yorumlara neden oldu.
"Çocuklar Duymasın" denilince akla gelen karakterlerden Çaycı Hüseyin'in hayat arkadaşı Emine'yi canlandıran Melek Şahin, uzun süredir ekranlardan uzak. Bir dönemin popüler dizisinde rol alan Şahin'in son hali merak konusu oldu.
MELEK ŞAHİN KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Melek Şahin 11 Şubat 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezunu...
Melek Şahin ilk olarak televizyonda yayınlanan Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol aldı ve burada aslında Çocuklar Duymasın'da ön plana çıkan Çaycı Hüseyin'in karısını canlandırdı.