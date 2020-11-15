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SON DAKİKA: Tat ve koku alma duyusunu kaybeden İrem Derici koronavirüse yakalandığını öğrendi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle ülkemizde; maske takmak, hijyene dikkat etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymak hayati önem taşıyor. Pande sürecinde bazı ünlü isimler de 'COVID 19 testim pozitif çıktı' paylaşımları ile dikkat çekti. Son olarak şarkıcı İrem Derici'den gelen paylaşım dikkat çekti. Tat ve koku alma duyusunu kaybeden İrem Derici, koronavirüs test sonucunu Instagram hesabından paylaştı.

15.11.2020 15:24 - Son Güncelleme: 15.11.2020 15:24
SON DAKİKA: Tat ve koku alma duyusunu kaybeden İrem Derici koronavirüse yakalandığını öğrendi!

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs hayatı felç etti. Dünyayı korkuya boğan küresel pandemide tablo gün geçtikçe ağırlaşıyor. Vaka sayısı ise her geçen gün artarken, sanat dünyasından da koronavirüse yakalandığını açıklayan paylaşımlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda "İş yok güç yok daralıyorum evin içinde, çıkıp geziyorum sahilde. Kulaklığımı da takıyorum" diyen irem Derici de koronavirüse yakalandı.

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SON DAKİKA: Tat ve koku alma duyusunu kaybeden İrem Derici koronavirüse yakalandığını öğrendi!

Derici, tat ve koku alma duyusunu kaybedince apar topar hastaneye gitti ve Covid 19 testi yaptırdı. İrem Derici'nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.

SON DAKİKA: Tat ve koku alma duyusunu kaybeden İrem Derici koronavirüse yakalandığını öğrendi!

Derici, test sonucunu sosyal medya hesabından "Senin Hastan" şarkısı eşliğinde paylaştı. Ünlü şarkıcıya takipçilerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

SON DAKİKA: Tat ve koku alma duyusunu kaybeden İrem Derici koronavirüse yakalandığını öğrendi!

Koronavirüs, sanat camiasından pek çok kişiye bulaşırken yaşamını yitirenler de oldu. Tuvana Türkay, Irmak Ünal, Selen Görgüzel, Eser Yenenler ve birçok ünlü isim koronavirüse yakalandı. Evinde tedavisi devam eden Tuvana Türkay, "Korona ciğerimde tahribata neden oldu" dedi.

SON DAKİKA: Tat ve koku alma duyusunu kaybeden İrem Derici koronavirüse yakalandığını öğrendi!

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Koronavirüse yakalanan Eser Yenler ise hastalığı yendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler...

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