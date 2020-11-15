SON DAKİKA: Tat ve koku alma duyusunu kaybeden İrem Derici koronavirüse yakalandığını öğrendi!
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle ülkemizde; maske takmak, hijyene dikkat etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymak hayati önem taşıyor. Pande sürecinde bazı ünlü isimler de 'COVID 19 testim pozitif çıktı' paylaşımları ile dikkat çekti. Son olarak şarkıcı İrem Derici'den gelen paylaşım dikkat çekti. Tat ve koku alma duyusunu kaybeden İrem Derici, koronavirüs test sonucunu Instagram hesabından paylaştı.
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs hayatı felç etti. Dünyayı korkuya boğan küresel pandemide tablo gün geçtikçe ağırlaşıyor. Vaka sayısı ise her geçen gün artarken, sanat dünyasından da koronavirüse yakalandığını açıklayan paylaşımlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda "İş yok güç yok daralıyorum evin içinde, çıkıp geziyorum sahilde. Kulaklığımı da takıyorum" diyen irem Derici de koronavirüse yakalandı.