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SON DAKİKA: Tat ve koku alma duyusunu kaybeden İrem Derici koronavirüse yakalandığını öğrendi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle ülkemizde; maske takmak, hijyene dikkat etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymak hayati önem taşıyor. Pande sürecinde bazı ünlü isimler de 'COVID 19 testim pozitif çıktı' paylaşımları ile dikkat çekti. Son olarak şarkıcı İrem Derici'den gelen paylaşım dikkat çekti. Tat ve koku alma duyusunu kaybeden İrem Derici, koronavirüs test sonucunu Instagram hesabından paylaştı.

15.11.2020 15:24 - Son Güncelleme: 15.11.2020 15:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





