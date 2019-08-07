Son dakika: Serdar Ortaç boşanıyor mu? İşte Serdar Ortaç - Chloe Loughnan cephesinde yaşananlar!

Serdar Ortaç boşanıyor mu? Son dakika bilgisine göre Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile Haziran 2014'te nikah masasına oturmuştu. Ancak bir süredir çiftin evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve boşanacakları iddia ediliyordu. Çift ise her seferinde bu haberleri yalanlıyordu. Ancak alınan bilgiye göre çift jet hızıyla boşanıyor. Serdar Ortaç boşanma iddiaları hakkında sessiz kalmayı tercih etti. Peki Serdar ortaç ile Chloe Loughnan ne zaman boşanıyor?

07.08.2019 11:07 - Son Güncelleme: 07.08.2019 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





