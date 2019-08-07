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Son dakika: Serdar Ortaç boşanıyor mu? İşte Serdar Ortaç - Chloe Loughnan cephesinde yaşananlar!

Serdar Ortaç boşanıyor mu? Son dakika bilgisine göre Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile Haziran 2014'te nikah masasına oturmuştu. Ancak bir süredir çiftin evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve boşanacakları iddia ediliyordu. Çift ise her seferinde bu haberleri yalanlıyordu. Ancak alınan bilgiye göre çift jet hızıyla boşanıyor. Serdar Ortaç boşanma iddiaları hakkında sessiz kalmayı tercih etti. Peki Serdar ortaç ile Chloe Loughnan ne zaman boşanıyor?

07.08.2019 11:07 - Son Güncelleme: 07.08.2019 11:20
Son dakika: Serdar Ortaç boşanıyor mu? İşte Serdar Ortaç - Chloe Loughnan cephesinde yaşananlar!

SERDAR ORTAÇ BOŞANIYOR MU?

Serdar ortaç ile Chloe Loughnan cephesinde şok gelişme yaşandı. İddiaya göre ünlü çift boşanma kararı aldı. Şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile Haziran 2014'te nikah masasına oturmuştu. Ancak bir süredir çiftin evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve boşanacakları iddia ediliyordu. Çift ise her seferinde bu haberleri yalanlıyordu.

Son dakika: Serdar Ortaç boşanıyor mu? İşte Serdar Ortaç - Chloe Loughnan cephesinde yaşananlar!

Ünlü şarkıcı daha önce de boşanmak için avukatına talimat vermişti.

Son dakika: Serdar Ortaç boşanıyor mu? İşte Serdar Ortaç - Chloe Loughnan cephesinde yaşananlar!

YARIN BOŞANACAKLAR

Son olarak bugün bir kanalda yayınlanan magazin programında çiftle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre çift, yarın anlaşmalı olarak boşanacak. Konuyla ilgili olarak taraflardan ise açıklama bekleniyor.

Son dakika: Serdar Ortaç boşanıyor mu? İşte Serdar Ortaç - Chloe Loughnan cephesinde yaşananlar!

BÜLENT POLAT

Bülent Polat öğretmen Duygu Şenoğlu ile evli.

Son dakika: Serdar Ortaç boşanıyor mu? İşte Serdar Ortaç - Chloe Loughnan cephesinde yaşananlar!

"HAYATIMIN KADINIYLA EVLENDİM"

Bülent Polat'ın nikah kıyıldıktan sonra çekilen bu görüntüsü çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, nikah sonrası davetlilere şöyle seslendi. "Hepiniz çıkıp göbek atın, kurtlarınızı dökün. Çünkü ben hayatımın kadınıyla evlendim." demişti.

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