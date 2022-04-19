SON DAKİKA: Seray Sever doğum yaptı ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına aldı! 1 ay önce babası Tamer Sever'i kaybetmişti...
Son dakika haberi Seray Sever'den geldi. Doğum yapan Seray Sever ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına aldı! 1 ay önce babası Tamer Sever'i kaybeden ve zor günler geçiren Seray, kızlarının varlığına tutunmuş ve kötü günlerin üstesinden gelmeye çalışmıştı. Seray, bu sabah Altunizade'de bulunan özel bir hastanede ikiz bebeklerini dünyaya geltirdi. İkiz kardeşler Sofia ve Alya'nın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
19.04.2022 10:59 - Son Güncelleme: 19.04.2022 10:59
1 ay önce babası Tamer Sever'i kaybetmişti... Seray Sever doğum yaptı, ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına aldı!
2018 yılında nikah masasına oturan ve uzun zamandır bebek hayali kuran Seray Sever'den mutlu haber geldi.
Sosyal medya sayfasından paylaştığı hamilelik fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Seray Sever, bebeklerinin ismini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
Seray Sever şu ifadeleri kullandı, "İkizlerden birinin ismi Sofia olacak. Eşim koydu. Biz tanışmadan önce bir 'görüntü' belirmiş ona. 'Çocuğum oluyor ve adını Sofia koyuyordum' diye anlatmıştı bana ilk tanıştığımızda."