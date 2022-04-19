SON DAKİKA: Seray Sever doğum yaptı ikiz kızları Sofia ve Alya’yı kucağına aldı! 1 ay önce babası Tamer Sever’i kaybetmişti...

Seray Sever şu ifadeleri kullandı, "İkizlerden birinin ismi Sofia olacak. Eşim koydu. Biz tanışmadan önce bir 'görüntü' belirmiş ona. 'Çocuğum oluyor ve adını Sofia koyuyordum' diye anlatmıştı bana ilk tanıştığımızda."