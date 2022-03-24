SON DAKİKA: Seda Bakan müjdeyi verdi Leyla'ya kardeş geliyor! 4 aylık hamile olan Seda Bakan'ın son haline beğeni ve yorum yağdı
Son dakika haberi Seda Bakan'dan geldi. Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında dünyaevine girmişti güzel oyuncu... Instagram'dan hamile olduğunu duyuran Seda Bakan kısa sürede gündem oldu. İkinci bebeğinin de kız olacağını ifade eden Seda Bakan'ın son haline yorum üstüne yorum geldi. İşte belirginleşen karnıyla Seda Bakan'ın yorum yağmuruna tutulan güzelliği...
24.03.2022 16:47 - Son Güncelleme: 24.03.2022 16:56
LEYLA'YA KARDEŞ GELİYOR!
Seda Bakan müjdeyi sosyal medya hesabından verdi. 4 aylık hamile olan Seda Bakan'ın son haline beğeni ve yorum yağdı...
Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan hamile olduğunu duyurdu. Leyla adında bir kızı olan oyuncu Seda Bakan belirmeye başlayan karnıyla poz verdi ve hayranlarına kızı olacağını açıkladı.