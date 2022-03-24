Vav TV İzle
Haberler Magazin SON DAKİKA: Seda Bakan müjdeyi verdi Leyla'ya kardeş geliyor! 4 aylık hamile olan Seda Bakan'ın son haline beğeni ve yorum yağdı

SON DAKİKA: Seda Bakan müjdeyi verdi Leyla'ya kardeş geliyor! 4 aylık hamile olan Seda Bakan'ın son haline beğeni ve yorum yağdı

Son dakika haberi Seda Bakan'dan geldi. Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında dünyaevine girmişti güzel oyuncu... Instagram'dan hamile olduğunu duyuran Seda Bakan kısa sürede gündem oldu. İkinci bebeğinin de kız olacağını ifade eden Seda Bakan'ın son haline yorum üstüne yorum geldi. İşte belirginleşen karnıyla Seda Bakan'ın yorum yağmuruna tutulan güzelliği...

24.03.2022 16:47 - Son Güncelleme: 24.03.2022 16:56
SON DAKİKA: Seda Bakan müjdeyi verdi Leyla’ya kardeş geliyor! 4 aylık hamile olan Seda Bakan’ın son haline beğeni ve yorum yağdı

LEYLA'YA KARDEŞ GELİYOR!

Seda Bakan müjdeyi sosyal medya hesabından verdi. 4 aylık hamile olan Seda Bakan'ın son haline beğeni ve yorum yağdı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Seda Bakan müjdeyi verdi Leyla’ya kardeş geliyor! 4 aylık hamile olan Seda Bakan’ın son haline beğeni ve yorum yağdı

Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan hamile olduğunu duyurdu. Leyla adında bir kızı olan oyuncu Seda Bakan belirmeye başlayan karnıyla poz verdi ve hayranlarına kızı olacağını açıkladı.

SON DAKİKA: Seda Bakan müjdeyi verdi Leyla’ya kardeş geliyor! 4 aylık hamile olan Seda Bakan’ın son haline beğeni ve yorum yağdı

Seda Bakan paylaşımında "Yeni kız bebek yükleniyor… 4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır" dedi.

SON DAKİKA: Seda Bakan müjdeyi verdi Leyla’ya kardeş geliyor! 4 aylık hamile olan Seda Bakan’ın son haline beğeni ve yorum yağdı

Bakan 2020 yılında, "Leyla'ya kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır hayır, şu an düşünmüyoruz" demişti.

SON DAKİKA: Seda Bakan müjdeyi verdi Leyla’ya kardeş geliyor! 4 aylık hamile olan Seda Bakan’ın son haline beğeni ve yorum yağdı

İşte başta Seda Bakan'ın kızı Leyla olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

SON DAKİKA