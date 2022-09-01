SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen ev hapsinin kaldırılması talebinde bulunmuştu! Gülşen’in talebi reddedildi

Geçtiğimiz Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.