Vav TV İzle
Haberler Magazin SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen ev hapsinin kaldırılması talebinde bulunmuştu! Gülşen'in talebi reddedildi

SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen ev hapsinin kaldırılması talebinde bulunmuştu! Gülşen'in talebi reddedildi

Son dakika haberleri... Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi. Üst mahkeme, Gülşen'in tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Gülşen, cezaevi çıkışında görüntülendi. Gülşen'in avukatı bugün ev hapsinin kaldırılması için savcılığa dilekçe sunmuştu. Yapılan değerlendirme sonucunda Gülşen'in talebi reddedildi. İşte detaylar...

01.09.2022 16:51 - Son Güncelleme: 01.09.2022 17:43
SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen ev hapsinin kaldırılması talebinde bulunmuştu! Gülşen’in talebi reddedildi

Geçtiğimiz Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen ev hapsinin kaldırılması talebinde bulunmuştu! Gülşen’in talebi reddedildi

Soruşturma kapsamında dün Gülşen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen, ifadesi ardından savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gülşen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı.

Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi | VİDEO

SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen ev hapsinin kaldırılması talebinde bulunmuştu! Gülşen’in talebi reddedildi

CEZAEVİNDEN EV HAPSİNE

Gülşen'in avukatı Emek Emre, tutukluluk kararına itiraz etti. Nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi itirazı değerlendirdi. Mahkeme, Gülşen'in tutukluluk itirazını kabul ederek ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.

SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen ev hapsinin kaldırılması talebinde bulunmuştu! Gülşen’in talebi reddedildi

4 gün cezaevinde kalan Gülşen cezaevinden tahliye edilip ev hapsine geçmişti.

SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen ev hapsinin kaldırılması talebinde bulunmuştu! Gülşen’in talebi reddedildi

TALEBİ REDDEDİLDİ

Gülşen'in avukatı Emek Emre savcılığa dilekçe sunarak müvekkili Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasını talebinde bulunmuştu. Yapılan değerlendirme sonucunda şarkıcı Gülşen'in talebi reddedilerek ev hapsinin devamına karar verildi.

SON DAKİKA