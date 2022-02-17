SON DAKİKA: Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş'ın hapsi isteniyor! "Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim" sözleri başına dert oldu

Bir televizyon kanalında magazin programı sunan Bircan Bali, Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'ı savcılığa şikayet etti. Bircan Bali avukatı Levent Karakoç aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinde, Reynmen'in İnstagram hesabından bir video paylaşarak kendisi için, "Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz. Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim" diyerek kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu belirtti