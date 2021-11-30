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Son dakika: Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çiftinden müjdeli haber geldi! Ünlü oyuncu anne oldu

Son dakika: Özge Özpirinçci anne oldu! Yaklaşık 8 yıldır aşk yaşayan Burak Yamantürk ile Özge Özpirinçci çiftinden müjdeli haber geldi. Güzel oyuncu Özge Özpirinçci, bugün öğlen saatlerinde bir kız bebek dünyaya getirdi. Ünlü oyuncunun menajeri Önem Günal ise yaptığı açıklamada anne ve bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

30.11.2021 17:54 - Son Güncelleme: 30.11.2021 17:54
Son dakika: Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çiftinden müjdeli haber geldi! Ünlü oyuncu anne oldu

Yaklaşık 8 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci, bugün öğlen saatlerinde bir kız bebek dünyaya getirdi.

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Son dakika: Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çiftinden müjdeli haber geldi! Ünlü oyuncu anne oldu

Doğum, İstanbul'daki özel hastanede saat 15.17'de gerçekleşti. Bebeğin sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi" denildi.

Son dakika: Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çiftinden müjdeli haber geldi! Ünlü oyuncu anne oldu

Ünlü oyuncunun menajeri Önem Günal ise yaptığı açıklamada, "Anne ve bebeğin sağlık durumu çok iyi. Sezaryen doğum gerçekleşti. İsim konusunda henüz karar vermediler" dedi.

Son dakika: Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çiftinden müjdeli haber geldi! Ünlü oyuncu anne oldu

'İSMİNİ BURAK KOYACAK'
Özge Özpirinçci, kızları için isim düşünüp düşünmedikleri hakkındaki sorulara "Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak" yanıtını vermişti.

Son dakika: Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çiftinden müjdeli haber geldi! Ünlü oyuncu anne oldu

Daha önce de yaptığı bir açıklamada bebeğine 'Üzüm' ismini vermeyi düşündüğünü söyleyen Özpirinçci ancak konuyla ilgili yakın çevresinden olumlu geri dönüş alamadığını ifade etmişti.

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