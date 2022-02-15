SON DAKİKA: Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un darp davasında yeni gelişme! Şoför tanık olarak dinlendi bakın neler söyledi
Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un darp davasında yeni gelişme! Ozan Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemi ile dava açılırken, Güven'in şikayetçi olması sonrası Bulutsuz hakkında da 1 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmıştı. Bugün görülmeye devam eden duruşmada şoför Hasan Doğan tanık olarak dinlendi. Deniz Bulutsuz duruşmada, '' Arbede yaşandığını söylüyor. Arbede iki insanın arasında geçer, burada yaşanan öyle bir şey değil. Benim raporum ve karşı tarafın raporu ortada. Bu bir arbede değil'' dedi. İşte detaylar...
Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un darp davasında yeni gelişme! Şoför tanık olarak dinlendi, bakın neler söyledi... Oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un, "basit yaralama" ile diğer suçlardan "sanık-müşteki" olarak karşılıklı yargılandıkları davada, Güven'in şoförü tanık olarak dinlendi. Ozan Güven duruşmada yer almazken müşteki-sanık Deniz Bulutsuz, avukatlarıyla katıldı.
"BEN BİR ŞEY YAPMADIM"
Güven ile konuştuktan sonra Deniz Bulutsuz'u araçla sokaktan aldığını belirten Doğan, "4-5 defa 'Ben bir şey yapmadım' diye tekrar etti. Caddeye çıkmıştım. 'Ozan yaralı. Ramazan ya da Kamil'i ara' dedi. Geri döndüm. Alt sokağa aracı bıraktım. Deniz Hanım'dan araçta beklemesini rica ettim. Ozan Bey'in sol şakağı kızarıktı. Ayağının altında cam kesikleri vardı. Ellerinde ve kollarında çizikler vardı. Kendisini hastaneye götürmeyi teklif ettim. Kabul etmedi." ifadelerini kullandı.
"OĞLU YAN EVDE KALIYORDU"
Doğan, daha sonra arkadaşının evine bıraktığı Bulutsuz'un kendisini arayarak Ozan Güven'in durumunu sorduğunu dile getirerek, "Evinde olduğunu söyledim. Telefonu kapattık. Evde o zaman Ozan Bey'in 16 yaşındaki oğlu vardı. Müştemilat şeklinde bir yer vardı. Orada kalıyordu. Ozan Bey'in kaldığı evle aralarında yaklaşık 10 metre var. Bir ses olsa duyulurdu" diye konuştu.
"ÇENESİNDE BANT VARDI"
Tanık Doğan, Deniz Bulutsuz'un, "Beni sokağın ortasında bulduğunuzda ne haldeydim? Ayağımda ayakkabı var mıydı?" sorusuna "Çenesinde bir bant vardı. Kanlıydı. Ozan Bey'in yapıştırdığını söyledi. O saatte ayağını görmedim. Aracın arka koltuğuna oturdu." yanıtını verdi.
Hakim, müşteki-sanık Deniz Bulutsuz'un, tedavi gördüğü hastaneden tüm evraklarının istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.