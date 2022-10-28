SON DAKİKA: Necati Şaşmaz'ın son sağlık durumu nasıl? Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenalaştı apar topar hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı
Son dakika... Necati Şaşmaz'ın son sağlık durumu nasıl? Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenalaştı, apar topar hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı. Geçtiğimiz günlerde oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir ile paylaşım yapan Necati Şaşmaz'ın hastalığı merak konusu oldu. İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın son sağlık durumu...
28.10.2022 09:12 - Son Güncelleme: 28.10.2022 09:17
Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla paylaşım yapan Necati Şaşmaz'dan korkutan haber geldi. Necati Şaşmaz, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.
Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, çok değil daha geçtiğimiz günlerde kural bozarak Instagram hesabından çocuklarını paylaşmıştı.