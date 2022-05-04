SON DAKİKA: Kahreden haberle sevenlerini üzmüştü sağlık durumu nasıl? Geçirdiği kaza sonrası Gönül Yazar: "Ölsem daha iyiydi"

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasının tanınan ismi haline gelen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın, yakın dostu Taş Bebek lakaplı ünlü sanatçı Gönül Yazar'la ilgili üzücü bir açıklama yaptığı iddia edildi.