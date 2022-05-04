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Haberler Magazin SON DAKİKA: Kahreden haberle sevenlerini üzmüştü sağlık durumu nasıl? Geçirdiği kaza sonrası Gönül Yazar: "Ölsem daha iyiydi"

SON DAKİKA: Kahreden haberle sevenlerini üzmüştü sağlık durumu nasıl? Geçirdiği kaza sonrası Gönül Yazar: "Ölsem daha iyiydi"

Kahreden haberle sevenlerini üzmüştü... Geçirdiği kaza sonrası Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl? ece 03:00'da geçirdiği talihsiz kaza sonucu iki gözünde de hasar oluşan Gönül Yazar'ın sol gözünü tamamen kaybettiği ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili yeni bilgi geldi. İşte çok pahalı bir ameliyat geçiren Gönül Yazar'ın sağlık durumu...

04.05.2022 16:25 - Son Güncelleme: 04.05.2022 16:25
SON DAKİKA: Kahreden haberle sevenlerini üzmüştü sağlık durumu nasıl? Geçirdiği kaza sonrası Gönül Yazar: Ölsem daha iyiydi

"ÖLSEM DAHA İYİYDİ"

SON DAKİKA: Kahreden haberle sevenlerini üzmüştü sağlık durumu nasıl? Geçirdiği kaza sonrası Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl?

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Kahreden haberle sevenlerini üzmüştü sağlık durumu nasıl? Geçirdiği kaza sonrası Gönül Yazar: Ölsem daha iyiydi

Taş bebek geçirdiği talihsiz kaza sonucu 2 ameliyat oldu ama sol gözü kurtarılamadı.

SON DAKİKA: Kahreden haberle sevenlerini üzmüştü sağlık durumu nasıl? Geçirdiği kaza sonrası Gönül Yazar: Ölsem daha iyiydi

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasının tanınan ismi haline gelen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın, yakın dostu Taş Bebek lakaplı ünlü sanatçı Gönül Yazar'la ilgili üzücü bir açıklama yaptığı iddia edildi.

SON DAKİKA: Kahreden haberle sevenlerini üzmüştü sağlık durumu nasıl? Geçirdiği kaza sonrası Gönül Yazar: Ölsem daha iyiydi

Uzun zamandır sağlık problemleri ile uğraşan Gönül Yazar'dan iddiaya göre son yaşadığı talihsiz kaza sonucu kötü haber geldi. Kötü haberi ise ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

SON DAKİKA: Kahreden haberle sevenlerini üzmüştü sağlık durumu nasıl? Geçirdiği kaza sonrası Gönül Yazar: Ölsem daha iyiydi

Onur Akay'ın açıklamalarına göre ünlü sanatçı Gönül Yazar sol gözünü tamamiyle kaybetti.

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