SON DAKİKA: Kahreden haberle sevenlerini üzmüştü sağlık durumu nasıl? Geçirdiği kaza sonrası Gönül Yazar: "Ölsem daha iyiydi"
Kahreden haberle sevenlerini üzmüştü... Geçirdiği kaza sonrası Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl? ece 03:00'da geçirdiği talihsiz kaza sonucu iki gözünde de hasar oluşan Gönül Yazar'ın sol gözünü tamamen kaybettiği ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili yeni bilgi geldi. İşte çok pahalı bir ameliyat geçiren Gönül Yazar'ın sağlık durumu...
04.05.2022 16:25 - Son Güncelleme: 04.05.2022 16:25
"ÖLSEM DAHA İYİYDİ"
SON DAKİKA: Kahreden haberle sevenlerini üzmüştü sağlık durumu nasıl? Geçirdiği kaza sonrası Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl?
Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasının tanınan ismi haline gelen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın, yakın dostu Taş Bebek lakaplı ünlü sanatçı Gönül Yazar'la ilgili üzücü bir açıklama yaptığı iddia edildi.
Uzun zamandır sağlık problemleri ile uğraşan Gönül Yazar'dan iddiaya göre son yaşadığı talihsiz kaza sonucu kötü haber geldi. Kötü haberi ise ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.