SON DAKİKA: İlhan İrem’den kötü haber yaşam savaşı veriyor! 70’lere damga vuran İlhan İrem’in son sağlık durumu nasıl?

Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem'in sağlık durumu gündemde. 1970'li yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vuran ve 1980'li yıllarla birlikte kendisini dünyadan izole ederek ruhani bir yolculuğa çıkan İlhan İrem böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor.