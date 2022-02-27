SON DAKİKA: İlhan İrem'den kötü haber yaşam savaşı veriyor! 70'lere damga vuran İlhan İrem'in son sağlık durumu nasıl?
İlhan İrem'den kötü haber geldi, yakınları dua istedi! Yaşam savaşı veren İlhan İrem'in son sağlık durumu nasıl? 'Konuşamıyorum', 'Anlasana' şarkılarıyla 1970'li yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vuran sanatçı İlhan İrem'in sağlık durumunun kötüye gittiği iddia edildi. İlhan İrem'in hastalığı ne, son durumu nasıl? İşte detaylar...
27.02.2022 13:07 - Son Güncelleme: 27.02.2022 13:07
İLHAN İREM'DEN KÖTÜ HABER!
1970'lere damga vuran İlhan İrem yaşam savaşı veriyor... İlhan İrem'in son sağlık durumu nasıl?
Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem'in sağlık durumu gündemde. 1970'li yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vuran ve 1980'li yıllarla birlikte kendisini dünyadan izole ederek ruhani bir yolculuğa çıkan İlhan İrem böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor.
Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı öğrenildi. İrem'in sağlık durumunun iyiye gitmediği iddia edildi. Akşam'ın haberine göre; İlhan İrem'in yakınları sevenlerinden dua istedi.