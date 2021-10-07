Son dakika: İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi! İlk dansları sosyal medyaya damga vurdu İşte düğünden ilk görüntüler...
Son dakika: İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi! Geçtiğimiz yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bu akşam lüks bir otelde nikah masasına oturdu. Düğünden ilk kareler ise sosyal medyada paylaşıldı. Çiçeği burnunda çiftin dansı sosyal medyaya damga vururken Yasemin Şefkatli'nin gelinliği dikkat çekti. İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğününden ilk görüntüler...
07.10.2021 20:10
- Son Güncelleme: 07.10.2021 20:14
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, geçtiğimiz yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanmıştı. Ünlü çift, pandemi nedeniyle ise düğünlerini ertelemişti.
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli muradına erdi. Ünlü çift, aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla bu akşam lüks bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
Düğünden ilk kareler ise sosyal medyada paylaşıldı. Çiçeği burnunda çiftin dansı sosyal medyaya damga vururken Yasemin Şefkatli'nin gelinliği dikkat çekti.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!
Dantelli bir gelinlik tercih eden Yasemin Şefkatli, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Şefkatli'nin gelinliğine tam not vererek övgü yağdırdı.