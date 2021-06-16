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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber! Kalp krizi mi geçirdi, sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi İbrahim Tatlıses'ten geldi. İddiaya göre ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses kalp krizi geçirdi. Bir televizyon programının iddiasının ardından 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak ediliyor. Tatlıses önceki gün Gülben Ergen ile oğlullarını evinde ağırlamış, Ergen'in sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.

16.06.2021 13:55 - Son Güncelleme: 16.06.2021 14:11
SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber! Kalp krizi mi geçirdi, sağlık durumu nasıl?

İBRAHİM TATLISES'TEN KORKUTAN HABER!

69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Önceki gün Bodrum'daki evinde Gülben Ergen ve çocuklarını misafir eden Tatlıses'in kalp krizi geçirdiği iddiası usta ismin sevenlerini harekete geçirdi.

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber! Kalp krizi mi geçirdi, sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberine göre, İbrahim Tatlıses'in kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Bir magazin programında ortaya atılan bu iddianın ardından ünlü sanatçının sağlık durumu merak konusu oluyor. Peki, İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl, kalp krizi mi geçirdi? İşte detaylar...

SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber! Kalp krizi mi geçirdi, sağlık durumu nasıl?

SAĞLIK DURUMU NASIL?

İddiaya göre İbrahim Tatlıses kalp krizi geçirdi. Sanatçının sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber! Kalp krizi mi geçirdi, sağlık durumu nasıl?

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952'de dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve bu sene 20. yılı olan İbo Show'da sunuculuk yapmıştır.

SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber! Kalp krizi mi geçirdi, sağlık durumu nasıl?

Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Türkiye'de lakabı İmparator'dur.
Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu), ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.