SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber! Kalp krizi mi geçirdi, sağlık durumu nasıl?
Son dakika haberi İbrahim Tatlıses'ten geldi. İddiaya göre ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses kalp krizi geçirdi. Bir televizyon programının iddiasının ardından 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak ediliyor. Tatlıses önceki gün Gülben Ergen ile oğlullarını evinde ağırlamış, Ergen'in sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.
İBRAHİM TATLISES KİMDİR?
İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952'de dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve bu sene 20. yılı olan İbo Show'da sunuculuk yapmıştır.
Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Türkiye'de lakabı İmparator'dur.
Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu), ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.