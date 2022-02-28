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Haberler Magazin SON DAKİKA: Halil Sezai savcılıkta! O sözleri için ifade veren Halil Sezai'den şaşırtmacalı cevap!

SON DAKİKA: Halil Sezai savcılıkta! O sözleri için ifade veren Halil Sezai'den şaşırtmacalı cevap!

Son dakika haberi... Komşusu Hüseyin Meriç'i darp edip hapis cezası alan ve konserinde 'Tekrar olsa tekrar döverim' sözlerinin ardından hakkında yeniden soruşturma başlatılan şarkıcı Halil Sezai bugün ifade vermek için adliyeye geldi. Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ünlü şarkıcı, hakkındaki soruşturmanın akıbeti merak edilirken çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Sezai'nin şaşırtmacalı cevabı ise dikkat çekti.

28.02.2022 15:52 - Son Güncelleme: 28.02.2022 16:27
SON DAKİKA: Halil Sezai savcılıkta! O sözleri için ifade veren Halil Sezai’den şaşırtmacalı cevap!

Halil Sezai savcılıkta! O sözleri için ifade veren Halil Sezai'den şaşırtmacalı cevap geldi.

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SON DAKİKA: Halil Sezai savcılıkta! O sözleri için ifade veren Halil Sezai’den şaşırtmacalı cevap!

Darp ettiği komşusu Hüseyin Meriç'e yönelik söylediği sözler nedeniyle hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından soruşturma başlatılan Halil Sezai Paracıkoğlu, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte gelerek şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

SON DAKİKA: Halil Sezai savcılıkta! O sözleri için ifade veren Halil Sezai’den şaşırtmacalı cevap!

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık yarım saat ifade veren Paracıkoğlu'nun ifadesinde "Kimseye yönelik tehdit ve hakarette bulunmadım."

SON DAKİKA: Halil Sezai savcılıkta! O sözleri için ifade veren Halil Sezai’den şaşırtmacalı cevap!

"Konserde sohbet ediyordum, suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi. Paracıkoğlu, savcılıkta ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

SON DAKİKA: Halil Sezai savcılıkta! O sözleri için ifade veren Halil Sezai’den şaşırtmacalı cevap!

ÜNLÜ SANATÇIDAN ŞAŞIRTMACALI CEVAP

İfadesinin ardından basın mensuplarına konuşan Halil Sezai, savcılığa gelme sebebinin klibinde sarfettiği sözler olduğunu iddia ederken, ünlü sanatçı hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından açılan soruşturma devam ediyor.

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