SON DAKİKA: Halil Sezai savcılıkta! O sözleri için ifade veren Halil Sezai'den şaşırtmacalı cevap!
Son dakika haberi... Komşusu Hüseyin Meriç'i darp edip hapis cezası alan ve konserinde 'Tekrar olsa tekrar döverim' sözlerinin ardından hakkında yeniden soruşturma başlatılan şarkıcı Halil Sezai bugün ifade vermek için adliyeye geldi. Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ünlü şarkıcı, hakkındaki soruşturmanın akıbeti merak edilirken çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Sezai'nin şaşırtmacalı cevabı ise dikkat çekti.
28.02.2022 15:52 - Son Güncelleme: 28.02.2022 16:27
ÜNLÜ SANATÇIDAN ŞAŞIRTMACALI CEVAP
İfadesinin ardından basın mensuplarına konuşan Halil Sezai, savcılığa gelme sebebinin klibinde sarfettiği sözler olduğunu iddia ederken, ünlü sanatçı hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından açılan soruşturma devam ediyor.