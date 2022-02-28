SON DAKİKA: Halil Sezai savcılıkta! O sözleri için ifade veren Halil Sezai’den şaşırtmacalı cevap!

ÜNLÜ SANATÇIDAN ŞAŞIRTMACALI CEVAP

İfadesinin ardından basın mensuplarına konuşan Halil Sezai, savcılığa gelme sebebinin klibinde sarfettiği sözler olduğunu iddia ederken, ünlü sanatçı hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından açılan soruşturma devam ediyor.