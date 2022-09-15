SON DAKİKA: Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma nedeni... Açıklama geldi dilekçeler verildi ardından bomba hamle ve şok iddia: "Gizli işi var"
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma nedeni... Dilekçeler verildi Hadise'den boşanma hakkında ilk açıklama geldi. Ardından bomba hamle ve şok iddia gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir evliliklerinde kara bulutların dolaştığı iddia edilen Hadise ile Mehmet Dinçerler, önce yüzükleri çıkarmasıyla ardından da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Hadise önceki gün boşanma davası açtı, konuyla ilgili menajerinden açıklama geldi. Ardından Mehmet Dinçerler de atağa geçti ve sosyal medyada tüm fotoğrafları sildi. Peki, 4 buçuk aylık evli olan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma nedeni ne? Ortaya atılan bir iddia şoke etti.
15.09.2022 09:34 - Son Güncelleme: 15.09.2022 09:49
"GİZLİ İŞİ VAR"
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma nedeni... Karar doğrulandı dilekçeler verildi ardından bomba hamle ve şok iddia geldi!
Doğum gününde Mehmet Dinçerler'in parmağında yüzük vardı ancak Hadise kutlama esnasında videolarda görünmedi. Bu durum 'Hadise neden yok?' 'Aralarında bir problem mi var?' sorularına neden oldu.